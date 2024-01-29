Топ фейків у світі за тиждень: підрив ядерного реактора, Європа хоче вигнати українців

Західні пропагандисти пишуть, що українські диверсанти підірвуть російський ядерний реактор, а Росія прискорить падіння американської імперії

Центр протидії дезінформації зібрав основні фейки, що просували світові ЗМІ минулого тижня щодо подій в Україні.

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Ексрадник міністра оборони США Дуглас Макгрегор на минулому тижні поширював маніпулятивні висловлювання, щодо України та українського президента.

Зокрема, в інтерв'ю YouTube-каналу Judging Freedom він заявив: «Ми підштовхнули Росію до нападу на Україну. Попри незгоду росіян протягом майже 20 років ми проштовхували це питання кордонів НАТО так далеко, як тільки могли». Центр протидії дезінформації наголосив, що дане твердження є дезінформацією. Також Дуглас Макгрегор поширив маніпуляцію на своїй сторінці в Х (Twitter): «Зеленський – один із найкримінальніших персонажів, які приходили до влади в Європі з часів Йосипа Сталіна».

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Дезінформацію розповсюджувало американське видання The American Conservative: «Безглузда спроба Вашингтона знищити Росію за рахунок життів українців призвела до стратегічної перемоги Москви і продемонструвала всьому світу американську слабкість».

Маніпулятивні висловлювання пролунали від американської співведучої подкасту Redacted Наталі Морріс: «Європа називає українців, які не хочуть помирати у війні, заснованій на брехні, боягузами, і тепер хоче їх вигнати, щоб їх забрали в армію на смерть».

Нагадємо, у країнах ЄС заявили, що не дозволять змушували людей проходити службу проти їхньої волі. Низка країн вже відмовились від видачі українців.

Кім Дотком – німецько-фінський підприємець, якому інкримінували відмивання грошей, і який часто поширює антиукраїнські фейки написав на своїй сторінці в Х (Twitter): «Справжньому президенту України Вікторії Нуланд потрібен хтось достатньо божевільний, щоб підірвати атомну електростанцію, і Буданов – саме той, хто їй потрібен. Їй потрібен привід для термінового введення військ НАТО в Україну. Росія виграє проксі-війну США, і у Нуланд закінчуються варіанти».

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Нагадаємо, російські військові давно перетворили тимчасово захоплену Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі на військовий об'єкт. Загроза для АЕС буде зберігатися до того часу, поки її контролюють росіяни.

Окрім цього, були й інші дезінформації:

Китайське видання Asia Times написало: «Зеленський вже готує ґрунт, заявляючи, що Росія підірве ядерний реактор. Росіяни, без сумніву, чудово розуміють, що мішенню буде реактор на заході Росії, а місію виконуватимуть українські диверсанти».

Французький полковник у відставці Жак Огар заявив: «Поразка НАТО в Україні неминуча і призведе до серйозних змін у світі, зміни глобального балансу сил... Росія йде до перемоги, американська імперія поступово руйнується і на її місце приходить багатополярний світ».

Повідомляємо, що центр протидії дезінформації запускає новий проєкт «ДезінFAKEція», в якому обговорюватимуться основні події російсько-української інформаційної війни. У другому випуску йдеться про маніпуляції блогерів допомогою ЗСУ, про фейки РФ навколо падіння ІЛ-76 у Білгородській області та маніпуляції Росії навколо засідання Радбезу РФ.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації розвінчує російський фейк про роботу української ППО.

Також Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попередив про новий фейк росіян, нібито ЗСУ готують держпереворот. Центр зазначає, що українські військові дають відсіч росіянам, поступово звільняють окуповані території і немає жодних ознак того, що ЗСУ покинуть позиції і за бажаннями Кремля «понесуть на багнетах визволення в Київ».