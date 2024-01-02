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Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад годину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад годину
фото: glavcom.ua

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БПЛА. Про це інформує КМВА (Київська міська військова адміністрація).

Раніше у низці областей України було оголошено повітряну тривогу у зв'язку із загрозою ворожих ударних дронів.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, з аеродрому «Оленья», що у Мурманській області Росії, злетіло 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. 

Бомбардувальники здійснюють політ у південно-східному напрямку. За інформацією військових, орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет у районі Каспійського моря - 04.00-05.00.

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад годину фото 1
Теги: тривога Київ війна росія

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