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Трамп анонсував «оголошення», яке буде «одним із найважливіших за багато років»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Трамп анонсував «оголошення», яке буде «одним із найважливіших за багато років»
Трамп зробив заяву під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні
фото: Reuters

Трамп про оголошення: «Настільки велике, наскільки це можливо, і я скажу вам, про що йдеться, але воно дуже позитивне»

Президент США Дональд Трамп заявив, що перед своїм візитом на Близький Схід він зробить «дуже, дуже велике оголошення» щодо «деяких дуже важливих тем». Як передає «Главком», про це він сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

За словами Трампа, свій візит на Близький Схід він почне в понеділок, 12 травня. А до того і має відбутися його «дуже, дуже велике оголошення».

«Настільки велике, наскільки це можливо, і я скажу вам, про що йдеться, але воно дуже позитивне <...> І це оголошення ми зробимо або в четвер, або в п’ятницю перед тим, як ми поїдемо в понеділок. Але це буде одне з найбільш важливих оголошень, які робили за багато років», – пообіцяв американський президент.

До слова, президент США Дональд Трамп закликав громадян країни менше купувати, попри те, що споживання є однією з характерних рис американського способу життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

На запитання кореспондентки NBC Крістен Велкер про те, чи призведе тарифна політика до зростання цін, Дональд Трамп спершу відповів у своєму стилі, мовляв, тарифи «зроблять нас багатими». Однак він несподівано додав, що американцям, зокрема дітям, не потрібно стільки товарів. На його думку, суспільство має відмовитися від надмірного споживання і перестати витрачати гроші на «мотлох, який нам не потрібен».

The Hill пише, що це різко контрастує з Трампом, який провів більшу частину 2024 року, борючись з інфляцією за експрезидента Байдена та обіцяючи знизити витрати у разі обрання. Минулого тижня в інтерв'ю ABC News Трамп сказав, що його економічна політика – це те, на що підписалися виборці.

Нагадаємо, американські рітейлери дедалі більше занепокоєні тим, що торгова війна президента США Дональда Трампа та зростаюча нестабільність призведуть до порожніх полиць і підвищення цін, оскільки імпорт з Китаю фактично зупиняється. Так, генеральні директори Walmart, Target та Home Depot минулого тижня на приватній зустрічі попередили Трампа про ймовірні перебої з поставками товарів і стрибки цін.

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Теги: Дональд Трамп

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