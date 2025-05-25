Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп перебуває під очевидним впливом Путіна – The Washington Post

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп перебуває під очевидним впливом Путіна – The Washington Post
Трамп де-факто зруйнував міжнародну ізоляцію Путіна, що стало серйозною помилкою
фото: The White house/Facebook

Через любовь Трампа до Путіна шанси на мир в Україні наразі ще більш примарні, ніж на початку його президентського терміну в січні

Мирні ініціативи Дональда Трампа зазнали краху. Він не здатен досягти припинення війни в Україні, оскільки перебуває під очевидним впливом Володимира Путіна. Водночас ситуацію ще можна змінити – шляхом посилення санкційного тиску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Видання критично оцінило політику американського президента, заявивши, що саме Трамп бере участь у перемовинах із Кремлем, а не його попередник Джо Байден, тому перекладати відповідальність на нього безпідставно.

Після нещодавньої телефонної розмови з Путіним Трамп поспішив заявити про досягнення прогресу та нібито передав ініціативу з мирних перемовин у руки Росії та України. У публікації цей крок порівняли з закликом до Давида і Голіафа подружитися – формулою, яка лише веде до нових жертв.

Журналісти назвали таку дипломатію хаотичною, а поведінку Трампа – проявом відсутності чіткої стратегії. Його команда складається з численних «кухарів», проте бракує справжнього керівника, здатного ухвалювати зважені рішення.

На думку редакції The Washington Post, шанси на мир в Україні наразі ще більш примарні, ніж на початку президентського терміну Трампа в січні. Кремль натомість не втрачає часу – Путіну вдалося налагодити контакт між Віткоффом і Дмітрієвим, створивши додатковий канал впливу.

Окрім того, Трамп де-факто зруйнував міжнародну ізоляцію Путіна, що стало серйозною помилкою. У виданні переконані, що саме це може виявитися найбільшим політичним провалом його другого президентства.

Раніше ми писали, що президент РФ Владімір Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США. Про це йдеться в матеріалі старшого кореспондента Time Саймона Шустера, передає «Главком» із посиланням на публікацію.

Журналіст зауважує, що після розмови з Путіним Трамп відкрито заявив, що мирні переговори мають вести лише Київ і Москва, оскільки «тільки вони знають усі подробиці». Така позиція свідчить про низький рівень обізнаності американського президента, який зазвичай намагається демонструвати компетентність у всіх питаннях.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що Росія перемагає у війні проти України. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з розмовою між Трампом і європейцями.

За словами співрозмовника видання, під час розмови американський президент нібито повторив низку тез Кремля. 

Теги: війна путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Борис Пісторіус запевнив Україну в подальшій німецькій військовій допомозі
Пісторіус прирівняв «мирну угоду» Трампа до капітуляції України
28 квiтня, 08:02
Участь громадян Білорусі у війні на боці РФ відбувається з мовчазної згоди Лукашенка
Окрім Північної Кореї, ще одна країна активно допомагає РФ солдатами у війні
28 квiтня, 12:49
Американський лідер раніше заявив, що подумає про можливу зустріч з Путіним в Саудівській Аравії під час візиту до королівства в середині травня
Кремль благає Трампа про зустріч із Путіним
5 травня, 15:42
День народження «Азова». 11 років тому Андрій Білецький заснував легендарний добровольчий підрозділ
День народження «Азова». 11 років тому Андрій Білецький заснував легендарний добровольчий підрозділ
5 травня, 10:37
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться 10 травня
ЗСУ ліквідували чемпіона світу з пауерліфтингу
6 травня, 20:59
Американське посольство вийшло з заявою про переселення палестинців до Лівії
Американське посольство вийшло з заявою про переселення палестинців до Лівії
18 травня, 04:17
Рютте зазначив, що Вашингтону потрібно радитися з Києвом і Брюсселем, рухатися крок за кроком, і «подивимося, що станеться цього та наступного тижня»
Генсек НАТО пояснив, чому позитивно оцінює розмову Трампа та Путіна
20 травня, 15:26
РФ втратила в України 10835 танків
Втрати ворога станом на 21 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
21 травня, 07:56
Коли Росія відчує справжні економічні проблеми? Прогноз британського полковника
Коли Росія відчує справжні економічні проблеми? Прогноз британського полковника
23 травня, 16:54

Політика

Трамп перебуває під очевидним впливом Путіна – The Washington Post
Трамп перебуває під очевидним впливом Путіна – The Washington Post
Європа хоче купити у США зброю для України – Bloomberg
Європа хоче купити у США зброю для України – Bloomberg
Ілон Маск розчарований, що не досяг впливу у політиці  – Washington Post
Ілон Маск розчарований, що не досяг впливу у політиці  – Washington Post
Міністр оборони США Гегсет обмежив доступ журналістів до Пентагону
Міністр оборони США Гегсет обмежив доступ журналістів до Пентагону
Путін не хотів і не хоче миру. РФ готує новий наступ на три області – Bild
Путін не хотів і не хоче миру. РФ готує новий наступ на три області – Bild
Росія на переговорах не розглядала припинення вогню – Кислиця
Росія на переговорах не розглядала припинення вогню – Кислиця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
95K
Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 травня 2025
78K
Був командиром спецпризначенців. На Курщині ЗСУ ліквідували чемпіона світу
74K
ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
31K
Захисника Маріуполя від розстрілу врятувало прізвище

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Вчора, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Вчора, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua