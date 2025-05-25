Трамп перебуває під очевидним впливом Путіна – The Washington Post

Через любовь Трампа до Путіна шанси на мир в Україні наразі ще більш примарні, ніж на початку його президентського терміну в січні

Мирні ініціативи Дональда Трампа зазнали краху. Він не здатен досягти припинення війни в Україні, оскільки перебуває під очевидним впливом Володимира Путіна. Водночас ситуацію ще можна змінити – шляхом посилення санкційного тиску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Видання критично оцінило політику американського президента, заявивши, що саме Трамп бере участь у перемовинах із Кремлем, а не його попередник Джо Байден, тому перекладати відповідальність на нього безпідставно.

Після нещодавньої телефонної розмови з Путіним Трамп поспішив заявити про досягнення прогресу та нібито передав ініціативу з мирних перемовин у руки Росії та України. У публікації цей крок порівняли з закликом до Давида і Голіафа подружитися – формулою, яка лише веде до нових жертв.

Журналісти назвали таку дипломатію хаотичною, а поведінку Трампа – проявом відсутності чіткої стратегії. Його команда складається з численних «кухарів», проте бракує справжнього керівника, здатного ухвалювати зважені рішення.

На думку редакції The Washington Post, шанси на мир в Україні наразі ще більш примарні, ніж на початку президентського терміну Трампа в січні. Кремль натомість не втрачає часу – Путіну вдалося налагодити контакт між Віткоффом і Дмітрієвим, створивши додатковий канал впливу.

Окрім того, Трамп де-факто зруйнував міжнародну ізоляцію Путіна, що стало серйозною помилкою. У виданні переконані, що саме це може виявитися найбільшим політичним провалом його другого президентства.

Раніше ми писали, що президент РФ Владімір Путін, імовірно, користується слабкою обізнаністю Дональда Трампа щодо історії України та ходу війни, щоб впливати на позицію США. Про це йдеться в матеріалі старшого кореспондента Time Саймона Шустера, передає «Главком» із посиланням на публікацію.

Журналіст зауважує, що після розмови з Путіним Трамп відкрито заявив, що мирні переговори мають вести лише Київ і Москва, оскільки «тільки вони знають усі подробиці». Така позиція свідчить про низький рівень обізнаності американського президента, який зазвичай намагається демонструвати компетентність у всіх питаннях.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав сигнал європейським лідерам, що він переконаний, що Росія перемагає у війні проти України. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з розмовою між Трампом і європейцями.

За словами співрозмовника видання, під час розмови американський президент нібито повторив низку тез Кремля.