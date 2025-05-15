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Чому Трамп міг відмовитися летіти до Стамбула: дані Fox News

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Чому Трамп міг відмовитися летіти до Стамбула: дані Fox News
Американські журналісти проаналізували задум Трампа
фото: foxnews.com

Американські журналісти пояснили наміри Трампа під час перемовин у Стамбулі

Президент США Дональд Трамп міг скасувати поїздку до Стамбула після відмови диктатора Володимира Путіна приїжджати на переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Зазначається, що американський лідер нібито зник зі списку потенційних учасників переговорів у Туреччині відразу після того, як його російський колега вирішив не їхати туди.

За інформацією телеканалу, Трамп розцінював можливий візит до Туреччини доцільним лише за умови, що до Стамбула приїде особисто Путін. У понеділок, 12 травня, президент Сполучених Штатів заявляв, що може прилетіти туди, якщо «вважатиме це доречним». Він висловив сподівання, що до Стамбула прибудуть і Володимир Путін, і Володимир Зеленський.

«Якщо щось трапиться, я поїду у пʼятницю, якщо це буде доречно. Але ми маємо людей, які просто зараз ведуть перемовини. Я просто сподіваюсь, що Росія і Україна зможуть зробити щось», – заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп пізніше заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп. Так, Трамп заявив, що він «не розчарований» відсутністю Путіна у Стамбулі, так як американського президента там також немає.

Аналітики телеканалу CNBC заявили російський диктатор Володимир Путін та  Дональд Трамп «залишають українського лідера Володимира Зеленського у дурнях», пропускаючи переговори у Туреччині, заявили аналітики телеканалу CNBC. Вони звернули увагу, що Трамп чинив тиск на Зеленського і той погодився на участь у переговорному процесі, проте за умови, що Путін також буде присутнім на ньому. «Путін і Трамп залишили Зеленського в дурнях, пропускаючи мирні переговори в Туреччині», – йдеться у матеріалі.

Раніше провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що призначення Кремлем делегації низького рівня для участі в переговорах у Стамбулі показало, що Путін намагається «виграти час».

Нагадаємо, четвер, 15 травня, у Стамбулі відбуваються російсько-українські переговори. На день пізніше, 16 травня, туди прибудуть держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Раніше Марко Рубіо на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-учасниць НАТО в Анталії заявив, що Трамп готовий до будь-якого механізму припинення бойових дій в Україні. Він наголосив, що вирішити конфлікт військовим шляхом не можна. 

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Теги: Туреччина путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори Марко Рубіо Стів Віткофф

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