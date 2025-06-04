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Віктор Небоженко Політолог, соціолог

Путін і Трамп змушені мовчки дивитися «українське кіно»

glavcom.ua
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Трамп у Путін все розуміють

Яскраве мовчання Путіна і Трампа красномовне. Трамп і Путін, як єдині політики у своїй країні, базікають з будь-якого приводу, змушуючи аудиторію ковтати потік порожніх заяв, погроз і самовихвалянь, а тут раптом обидва замовкли і не можуть говорити про Україну.

Путін усе розуміє, що сталося, але не хоче визнавати ефективність українських операцій СБУ на території Росії і силу удару.

Трамп теж усе розуміє, але боїться визнавати, що він або не знав усього до кінця, або Київ приховав від нього масштаб і мету своєї операції з атаки на аеродроми стратегічної авіації РФ і Кримський міст, що на мить робить його другосортним політиком, що не контролює міжнародну ситуацію.

Зараз у Трампа і Путіна три шляхи, – або визнати свою змову проти України, яка бореться, або посваритися. Третій шлях – почати процес реального примирення і виходу з війни з урахуванням інтересів України.

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Джерело
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Теги: Україна війна путін Дональд Трамп

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