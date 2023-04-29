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Світові діячі культури написали листа Путіну: про що йдеться

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Світові діячі культури написали листа Путіну: про що йдеться
фото тасс

Серед підписантів – письменниця Джоан Роулінг, актор Жан Рено, нобелівські лауреати з літератури Орхан Памук, Герта Мюллер

Понад 130 всесвітньо відомих письменників, митців, акторів і режисерів, серед яких шість нобелівських лауреатів, написали листа главі рф володимиру путіну, у якому закликали негайно звільнити Олексія Навального.

Як пише європейська служба «Радіо Свободи», відкритого листа оприлюднили 28 квітня.

Серед підписантів – письменниця Джоан Роулінг, актор Жан Рено, нобелівські лауреати з літератури Орхан Памук, Герта Мюллер, Ольга Токарчук, Світлана Алексієвич, Маріо Варґас Льйоса, Джон Максвелл Кутзее, а також карикатурист Арт Шпігельман, російсько-американський танцюрист Михайло Баришников, драматург Том Стоппард, кінорежисер і композитор Джеффрі Джейкоб Абрамс та багато інших.

«Навальний відбуває тюремне ув'язнення за звинуваченнями, які ніколи не були б підтримані за жодної незалежної правової системи. Ми підтримуємо заклик уряду Німеччини, влади США та Європейського Союзу з вимогою його негайного звільнення. Це у ваших силах», – звернулися до путіна автори листа.

Підписанти зазначили, що приєднуються «до тих 600 російських лікарів, які вимагають термінової та негайної незалежної медичної допомоги» для Навального. Також, за словами підписантів, припинити катування Навального та надати йому медичну допомогу вимагають 100 російських адвокатів і 100 регіональних депутатів.

Листа опублікували через два дні після того, як Навальний повідомив про нове розслідування проти нього за звинуваченням у тероризмі. На початку квітня у ФСБ росії заявили, що соратники Навального разом із спецслужбами України нібито причетні до вбивства кремлівського пропагандиста Владлена Татарського.

Перед цим Олексій Навальний в ув'язненні визнав, що окупований Крим є територією України. Хоча ще у 2014 році він заявляв, що Крим залишиться частиною рф та порадив українцям «не обманювати себе».

А однойменний фільм про Навального у березні отримав премію «Оскар». Більшість українців відреагували на це негативно: мовляв, це свідчить про те, що Захід усе ще вірить у «хороших росіян» і покладає відповідальність за війну передусім на володимира путіна, а не на російський народ.

Зазначимо, опозиційний російський політик Олексій Навальний заявив, що стосовно нього зі справи про екстремізм виділено нову справу за статтею про тероризм. Тепер йому може загрожувати довічне ув’язнення. Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на заяву Навального на засіданні суду. 

Теги: путін Олексій Навальний звільнення лист

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