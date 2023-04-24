Режим Путіна, як і режим Брежнєва, слабкий і нездатний реформуватися

Сприймайте ув'язнення Кара-Мурзи як останнє ура Путіна

Засудження російського дисидента Володимира Кара-Мурзи до 25 років позбавлення волі є обурливим. Це свідчення звірячого характеру злочинного путінського режиму.

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Цей вирок порівнюють з радянськими процесами над дисидентами в 1960-1970-х роках, але це порівняння некоректне. СРСР Леоніда Брежнєва засуджував дисидентів зазвичай до 5-10 років позбавлення волі. Двадцять п'ять років були радше нормою для терористичного режиму Йосипа Сталіна.

Таким чином, Путін є реінкарнацією не відносно стриманого Брежнєва, а Сталіна, але з деякими важливими відмінностями.

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Кара-Мурза не боявся ні до, ні під час бутафорського суду. Натомість, як показали його фотографії, він був відверто зухвалим, навіть жартівливим. Він також точно знав, що на нього чекає, коли він повернувся до Росії у квітні 2022 року, у розпал геноцидної війни Москви проти України.

На противагу цьому «вороги народу», яких судили сталінські трійки, були, як правило, зламаними чоловіками та жінками, і їхня доля майже завжди була смерть у ГУЛАГу. Кара-Мурза набагато більше нагадує радянських дисидентів, які залишилися сильними і продовжували боротьбу навіть у концтаборах.

Ця сила є свідченням характеру Кара-Мурзи, але вона також є функцією глибокого старіння режиму Путіна. Сталін вчинив геноцид і практикував терор, тому що він був налаштований на те, щоб здійснити революцію зверху, і тому не міг терпіти жодної опозиції. Його таємна поліція була всепроникною, а його режим був відверто тоталітарним.

Режим Путіна, як і режим Брежнєва, слабкий, пронизаний суперечностями і нездатний реформуватися. Кара-Мурза наважився не злякатися, повернувшись і звинувативши путінський режим. Таким чином, жорстокий вирок Путіна є ознакою не сили режиму та самовпевненості, а слабкості та невпевненості в собі. Насильство – це все, що залишилося у Путіна, а насильницькі режими – це нежиттєздатні режими.

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Вирок, очевидно, був сигналом для росіян, що будь-яка форма непокори буде мати жорстоке поводження. Але такий крок міг бути заснований лише на виправданих побоюваннях режиму, що в Росії є багато таких як Кара-Мурза, яких потрібно буде змусити замовкнути.

Путін і його поплічники чудово знають, що їхня легітимність згасає, що українську війну неможливо виграти , що їх рано чи пізно скинуть, і що на них чекає Гаага.

Сприймайте ув'язнення Кара-Мурзи як останнє ура Путіна. І сприймайте Кара-Мурзу як символ надії. Як Андрій Сахаров і Нельсон Мандела, Володимир Кара-Мурза переможе.

Джерело: 19fortyfive.com