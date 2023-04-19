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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

«Заходу потрібна нова стратегія по Україні» або Про що пишуть американські ЗМІ

glavcom.ua
Увесь світ чекає на результат українського контрнаступу
фото: ЗСУ

Контрнаступ може стати дійсно останнім шансом на максимально вигідні для нас умови

В США вийшла дуже серйозна стаття «Заходу потрібна нова стратегія по Україні», яка, на мою думку, найкраще описує можливу стратегію щодо війни в Україні.

Автори Хаас та Купчан – це одні з найавторитетніших політологів. Вони пропонують дуальну стратегію: 1. максимально повна підтримка України озброєнням та її контрнаступу 2. незалежно від результатів контрнаступу пропонувати путіну переговори.

Вони прогнозують, що незалежно від результатів контрнаступу наступить глухий кут, коли сторони не зможуть далі рухатись. Тобто за умови успішного контрнаступу, наприклад, з виходом до азовського моря чи навіть повернення на лінію 24 лютого – треба пропонувати путіну переговори, щоб не підвищувати ризики конфронтації. Це ж стосується і суперуспішного наступу зі спробою відвоювати Крим. При чому, автори не вважають, що ризик є саме ядерного удару, а вважають, що в разі успіху ЗСУ – Китай надасть путіну підтримку, за умови що останній проведе масову мобілізацію. Самі автори наполягають на тому, щоб США надали Україні максимум зброї для успіху в контрнаступі.

Аналогічно із невдалим контрнаступом. Якщо рашистам вдасться відстояти захоплені території, то автори наполягають пропонувати переговори. Оскільки підтримка України за таких умов сильно впаде, а спустошення західних військових ресурсів вже зараз викликає серйозну тривогу. При чому, навіть під час переговорів США повинні продовжувати підтримувати Україну зброєю, на випадок, якщо путін захоче кинути і використати переговори для перегрупування.

Переговори не означають капітуляцію чи відмову від повернення українських територій, вони повинні замінити гарячу фазу війну на холодну. Переговори повинні вийти на компроміс прийнятний для всіх, але вони зупинять ріст ескалації.

Я вважаю, що ця стаття має або буде мати дуже серйозний вплив на американських політиків. Справа в тому, що вже півроку американська преса розганяє тему, що адміністрація Байдена не знає як має завершитись ця війна. І ось Хаас та Купчан пропонують певну логіку.

Для нас це означає тільки одне – контрнаступ може стати дійсно останнім шансом на максимально вигідні для нас умови, і виключно від нього залежить як завершиться війна. Тому потрібно всім знову мобілізуватись як в перші дні війни.

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Джерело
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Теги: війна Китай путін переговори 24 лютого контрнаступ

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Віктор Андрусів

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