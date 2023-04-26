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Навальному тепер загрожує довічне покарання: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Навальному тепер загрожує довічне покарання: деталі
25 квітня Олексія Навального в 14-й раз відправили у штрафний ізолятор
фото з відкритих джерел

Опозиціонера звинувачують в організації терактів

Опозиційний російський політик Олексій Навальний заявив, що стосовно нього зі справи про екстремізм виділено нову справу за статтею про тероризм. Тепер йому може загрожувати довічне ув’язнення. Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на заяву Навального на засіданні суду. 

«Вони висунули абсурдні звинувачення, через які мені загрожує 30 років колонії. Слідчий Відюков учора сказав, що із цієї справи окремо виділено терористичну справу про те, що я, сидячи у в'язниці, роблю теракти. І у цій справі мене судитиме окремо військовий суд. Мені загрожує 30 років у цій справі, мабуть, довічне у наступній», – сказав він.

Навальний зазначив, що є 195 томів справи.

«Вони намагаються змусити мене ознайомитися з нею з урахуванням того, що я весь час перебуваю в ШІЗО (штрафний ізолятор вирізняється особливо жорсткими умовами – «Главком»), вчора ввечері мене знову туди заселили», – додав політик.

Також 25 квітня Навального в 14-й раз відправили у штрафний ізолятор – одразу ж після виходу звідти.

Нагадаємо, у квітні у Держдумі РФ закликали визнати заснований політиком Фонд боротьби з корупцією терористичною організацією. 

Теги: Олексій Навальний росія суд

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