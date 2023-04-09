Москва намагається подавати ситуацію в Україні як контрольовану – британська розвідка

Міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев виступив з доповіддю на засіданні Ради безпеки РФ

5 квітня на засіданні Ради безпеки Росії міністр внутрішніх справ РФ розповів про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України

5 квітня Путін провів перше повноцінне засідання Ради безпеки Російської Федерації з жовтня 2022 року. Про це повідомляє британська розвідка.

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Основну доповідь виголосив міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев. Він повідомив про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. У доповіді, за даними розвідки, йшлося про правоохоронні органи та громадський порядок, а також про відновлення незаконно окупованих територій. У розвідці зазначають, що вибір Колокольцева як основного доповідача свідчить про спроби Кремля видати ситуацію в Україні як контрольовану.

«Насправді більша частина територій залишається зоною активних бойових дій, піддається нападам партизанів і з надзвичайно обмеженим доступом до основних послуг для багатьох громадян», – йдеться у повідомленні.

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До слова, триває 410-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За минулу добу було відбито понад 50 атак противника на чотирьох напрямках. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетні та 40 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.