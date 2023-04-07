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Нові військові адміністрації у Запоріжжі, митрополит УПЦ МП оскаржив домашній арешт. Головне за 7 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нові військові адміністрації у Запоріжжі, митрополит УПЦ МП оскаржив домашній арешт. Головне за 7 квітня
фото з відкритих джерел

Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Запорізькій ОВА здійснити заходи для утворення військових адміністрацій. Більшість населених пунктів Запорізької області, де були утворені адміністрації, наразі перебувають під російською окупацією.

У Запорізькій області діятиме 19 нових військових адміністрацій, митрополит УПЦ МП Павло оскаржив свій запобіжний захід, хто зі служителів УПЦ МП має російський паспорт, Україна запропонувала РФ обміняти полонених мусульман з нагоди Рамадану. Ці та інші події 7 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Указ президента: у Запорізькій області діятиме 19 нових військових адміністрацій

У Запорізькій області  діятиме 19 нових військових адміністрацій. Відповідний указ (№197) підписав президент України Володимир Зеленський, пише Офіс президента.

Митрополит УПЦ МП Павло оскаржив свій запобіжний захід

До Апеляційного суду надійшла апеляція на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який Шевченківський райсуд Києва обрав для колишнього намісника Києво-Печерської лаври, митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. Про це повідомила пресслужба суду, передає «Суспільне».

Хто зі служителів УПЦ МП має російський паспорт? Журналісти розкрили шокуючі факти

7 квітня вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має настоятель УПЦ МП  Онуфрій  митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій.  Про це повідомляє Українська правда. 

Давайте після війни! Чому «Нафтогаз» та «Укрзалізниця» засекретили зарплати менеджерів?

Воєнний стан надав більшості державних компаній та установ можливості не звітувати перед суспільством. «Главком» уже писав про відмову Державного управління справами оприлюднити зарплати президента та окремих працівників його Офісу за 2022 рік.

Формула миру Зеленського. Чи є в України план перемоги?

На саміті G20 (за відсутності країни-агресора насправді G19), який відбувся на Балі у листопаді 2022 року, президент Володимир Зеленський представив формулу миру, яка складається з 10 пунктів (радіаційна, ядерна, енергетична і продовольча безпека, звільнення усіх полонених, виведення російських військ, недопущення ескалації, повернення справедливості, дотримання Статуту ООН, фіксація закінчення війни).

Україна запропонувала РФ обміняти полонених мусульман з нагоди Рамадану: Кремль відмовив

Українська сторона запропонувала російським загарбникам обміняти всіх полонених мусульман на честь початку Рамадану – священного місяця для прихильників Ісламу. Але Кремль відмовився від такої ініціативи. Про це розповіла радниця керівника Офісу президента Дарія Зарівна в інтерв'ю «Голосу Америки».

Нагадаємо, триває 408-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив більш як10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: Кабмін Офіс президента безпека президент Українська правда Володимир Зеленський воєнний стан військові паспорт Генштаб Укрзалізниця експорт звільнення

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Нові військові адміністрації у Запоріжжі, митрополит УПЦ МП оскаржив домашній арешт. Головне за 7 квітня
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