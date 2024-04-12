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Таємниче судно в Балтійському морі: шведи б'ють на сполох через «сюрприз» від росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Таємниче судно в Балтійському морі: шведи б'ють на сполох через «сюрприз» від росіян
Біля найбільшого шведського острова Готланд уже кілька місяців курсує бункерувальний танкер Zircone
фото із відкритих джерел

Російський «тіньовий флот» на Балтиці заправляють у латвійському Вентспілсі

Вже багато місяців, як повідомляють шведські журналісти, на якорі у Балтійському морі стоїть загадкове судно. Розташований корабель, як уточнює видання kontekst.lv, неподалік шведського острова Готланд. За даними шведської телекомпанії SVT, корабель-загадка може заправляти у Балтії так званий «тіньовий флот» Росії.

SVT за два місяці відстежила 56 операцій із дозаправки у Готланда. Більшість із них, тобто 52 дозаправки, були зроблені для суден, що йдуть у російські порти або з російських портів. За твердженням шведських тележурналістів, ці судна належать до так званого «тіньового флоту» Росії. Це старі судна, які зазвичай не мають страховки та належать «невизначеним власникам».

Що за корабель і хто його власник?

Мова про корабель під кіпрським прапором – M/S Zircone. Він уже кілька місяців не рухається з місця, що показали карти, які відстежують рух суден морем. При цьому до M/S Zircone регулярно наближаються інші кораблі, що спускають на свою палубу шланги.

На сайті Marine Traffic можна було побачити, як бункерувальний нафтотанкер Zircone, зареєстрований у кіпрському реєстрі, стоїть на якорі перед Готландом. За даними Marine Traffic, судно прибуло 23 березня з латвійського порту Вентспілс. Біля борту Zircone стоїть на якорі балкер Alexandros III, що прямує з Роттердама, портом призначення якого вказана російська Усть-Луга.

Шведські журналісти називають M/S Zircone бункером, який має насоси та шланги великого перерізу на спеціальних штангах, що дозволяють подавати паливо. За останні місяці до нього підпливли 56 кораблів, 52 з яких прямували з Росії чи до Росії.

Операції з бункерування суден біля острова Готланд проводить компанія Fast Bunkering, зареєстрована у Латвії. Незважаючи на те, що офіс компанії розташований в Ризі, в Реєстрі підприємств Латвії її справжніми бенефіціарами вказано естонського бізнесмена Олексія Чулеця та його довгострокового російського партнера, нині резидента Мальти Сергія Пастерса. Вони здійснюють контроль за латвійською фірмою як співвласники материнської компанії OU Baltic Sea Bunkering, зареєстрованої в Естонії.

За даними естонської газети «Ділові вісті», Олексій Чулець раніше входив до списку 50 найбагатших людей Естонії. Співвласник Північного порту Палдіскі та групи компаній паливного бізнесу після вторгнення Росії в Україну та введення санкцій на постачання нафти та нафтопродуктів змушений був згорнути діяльність багатьох своїх фірм в Естонії. Зокрема тих, хто займався бункерингом (заправкою суден).

Zirkone стоїть на якорі неподалік територіальних вод Швеції. За даними SVT, операції за межами острова Готланд розпочалися після агресивної війни Росії проти України. Вони є законними, але шведська влада стурбована. За інформацією SVT, військово-морський флот перевірив діяльність танкера. Берегова охорона заявляє, що щодня стежить за судном, на борту якого, як стверджується, російський екіпаж.

Берегова охорона також розпочала попереднє розслідування щодо Zirkone щодо можливих екологічних злочинів, оскільки у нього не було ліцензії Шведського транспортного агентства. Однак Fast bunkering отримав дозвіл Транспортного агентства на доставку одного мільйона літрів палива танкером Zirkone на острові Готланд.

Шведський прокурор Дженні Нордін сказала журналістам STV, що не стала звертатися за юридичною допомогою до Латвії «оскільки не очікується, що це призведе до вищого покарання, ніж штраф».

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії стверджує, що країни «великої сімки» (G7) прагнуть повернути під свою юрисдикцію послуги з транспортування нафти, які Росія реалізує за допомогою «тіньового флоту» із сотень танкерів. Обмеження цін на енергоносій спричинило появу великого флоту, яким керують загадкові фірми. Ймовірно, у другому кварталі цього року заходи щодо «тіньового флоту» Путіна будуть ще більше посилені, що максимально вплине на здатність Росії обходити обмеження і ймовірно покладе край таким перевезенням.

Читайте також: «Тіньовий флот» Путіна йде на дно: десятки нафтових танкерів зупинили роботу після санкцій США
Теги: Швеція нафта газ путін Латвія корабель флот флот РФ

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