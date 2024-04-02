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Реванш за невдалі походи Наполеона та Гітлера: Путін «визначив» справжню мету Заходу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Реванш за невдалі походи Наполеона та Гітлера: Путін «визначив» справжню мету Заходу
Путін вкотре наголосив, що «нікому і ніколи не вдавалося і не вдасться зробити Росію «слабкою ланкою»
фото: Reuters

Путін: Захід хоче скористатися природними ресурсами Росії, аби зберегти свою гегемонію

Президент країни-агресорки РФ Володимир Путін зробив нову шокуючу заяву. За його словами, Захід бореться з Росією, адже хоче реваншу за невдалі битви ще з часів Наполеона. Про це повідомляє прокремлівське видання ТАСС.

«Як не дивно, хтось хоче реваншу за невдачі у боротьбі з Росією ще в історичні періоди – за невдалі походи Гітлера на Росію, Наполеона тощо. Таких історичних прикладів дуже багато. Як не дивно, в історичній пам'яті тих самих недоброзичливців, про яких я сказав, є багато. Я з цим стикався, дивно, але це факт», – наголосив Путін на колегії МВС Росії.

Зокрема президент РФ додав, що Захід нібито хоче скористатися природними ресурсами Росії, аби зберегти свою гегемонію за рахунок росіян.

«Звичайно, величезна територія, людські ресурси, природні ресурси. Зробити це (зберегти гегемонію - ред.) у тому числі і за рахунок Росії, після її можливого дроблення», – пояснив очільник держави-агресорки.

Путін також додав, що «нікому і ніколи не вдавалося і не вдасться зробити Росію «слабкою ланкою».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін планує призначити генерал-полковника Олександра Лапіна командувачем свого Ленінградського військового округу. Це нібито має посилити захист РФ від НАТО. 

Цікаво те, що у Росії Лапін негласно внесений до списку «небажаних» у Кремлі. Він був відповідальний за окупацію Харківської області. Однак відзначився втечею росіян звідти, а також втратою Лимана, Ізюма та Балаклії. Тоді російські ЗМІ називали його рекордсменом за кількістю втраченої на війні техніки.

До слова, російський диктатор Володимир Путін після перемоги на так званих виборах у РФ, зосереджений на можливому протистоянні з Європою та НАТО.

Також Путін доручив окупантам та колаборантам будувати «курорти» на захопленому узбережжі Азовського моря. Таким чином він хоче заохотити росіян переселятися на окуповані території, та прикриватися цивільними як живим щитом. 

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Теги: путін реванш окуповані території президент диктатор

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