Україна і Латвія найближчим часом почнуть спільно виробляти дрони для ЗСУ

Також политики домовилися, що цьогоріч чергова кількість українських воїнів зможе пройти лікування в Латвії.

Україна і Латвія найближчим часом запустять спільне виробництво дронів для Збройних сил України. Про це повідомив після зустрічі з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми провели плідні та конструктивні перемовини з широкого кола питань. Зокрема, щодо військово-технічної допомоги та організації спільного виробництва снарядів. Очікуємо що вже найближчим часом запустимо й спільне виробництво безпілотників для потреб українських Сил оборони.», – написав прем'єр.

Також политики домовилися, що цьогоріч чергова кількість українських воїнів зможе пройти лікування в Латвії.

Шмигаль додав, що окремо вони проговорили санкції та конфіскацію російських активів. «Подякував за підтримку Формули миру Президента України та участь у коаліції зі створення Спецтрибуналу для вищого політичного керівництва РФ», – додав він.

Латвія виступає одним з найбільш енергійних провідників нашої держави до ЄС та НАТО фото Денис Шмигаль, Facebook

Важливо, що Латвія виступає одним з найбільш енергійних провідників нашої держави до ЄС та НАТО. Ця підтримка особливо цінна зараз, коли затверджується переговорна рамка для подальшої першої міжурядової конференції, з якої стартують передвступні переговори України та Євросоюзу.

Країни Заходу мають не лише посилювати санкції проти Росії, а й пильно слідкувати, аби вони виконувалися і Росія не могла їх обходити. Про це заявила Посол з особливих доручень МЗС Латвії, Помічниця Генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії у 2020-23 роках Байба Браже під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня порівняла Росію з алкоголіком, дії якого не можна спрогнозувати. Про це повідомляє LSM.

«Ми живемо по сусідству з країною, яку, можна сказати, схожа на алкоголіка чи наркомана, дії якої ми не можемо передбачити. Треба усвідомлювати, що ми живемо поруч з Росією, Білорусією. Росія почала війну в Україні, а ми діємо за чітким сценарієм. Ми побудували сухопутний кордон з Білоруссю, зараз будуємо кордон з Росією. Зміцнення військового потенціалу нашого кордону. Ми діємо за чітким планом», – наголосила вона.

За словами прем'єрки, Латвія дотримується чіткого плану щодо зміцнення кордонів з Росією та Білоруссю. «Ми зміцнюємо себе, щоб наші оборонні спроможності були єдині по всій Балтії. І ці візуальні зміни фактично видно вже зараз і буде видно ще більше цього року», – додала Сіліня.