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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Страх повертається в російські сім'ї

glavcom.ua
Путін навряд чи зможе заспокоїти своїх співвітчизників своєю короткою промовою
скріншот з трансляції

«Очікуємо попри всі старання офіційної пропаганди хвилі антимігрантських погромів по всій Росії»

По 20-х година нервового очікування росіян Путін вийшов з відеозверненням на цілих 5 хвилин щодо «Крокусу». І по суті нічого не сказав. Напряму нікого не обвинуватив. Всіх похвалив, подякував, звично приплів «нацизм, що прийшов вбивати дітей». І заспокоїв загал: всіх вже впіймано і нейтралізовано, служби працюють.

І повторив вже особисто тези, запущені ще вчора через пропагандистів: що виконавці «Намагались сховатись на території України, на кордоні для них було підготовано вікно для виходу».

Стандартний кондовий заклик «не вдасться посіяти паніку і розлад в суспільстві» явно ніяк не вплине на реальний стан подій. Те, що вже багато хто з публічних осіб сформулював отак: «Забутий страх і нажаханість періоду Чеченської війни повертаються в російські сім'ї».

І 5 хвилин офіційних штампів у виконанні Путіна ці настрої явно не переб'ють.

Очікуємо попри всі старання офіційної пропаганди хвилі антимігрантських погромів по всій Росії. Адже вони цілком вкладаються в уже заявлені заклики «виявити і покарати всіх пособників і їхні родини».

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Теги: путін теракт росія

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