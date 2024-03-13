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Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт
Енергетичне співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України
фото: oilers.org.ua

Приватні компанії скоротили видобуток газу на 14% минулого року. Названо причину

Через падіння попиту на природний газ з боку промисловості та заборону на його експорт приватні газовидобувники скоротили обсяги видобутку. Про це повідомив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. 

«Помітна тенденція падіння видобутку приватними компаніями. Через війну та падіння попиту зі сторони промисловості та забороною на експорт, приватники практично втратили ринок збуту, а відтак не мають достатньо стимулів для інвестування у нарощення видобутку», – написав він.

Прокіп розповів, що через це минулого року приватні компанії скоротили видобуток на 14%.

«Але ж це питання не в розрізі державних та приватних компаній, це газ національного видобутку і економічного зростання країни», – наголосив експерт підкресливши, що в Україні наразі відсутній повноцінний ринок газу.

Раніше Енергетичне співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.

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Теги: ринок експорт газ

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