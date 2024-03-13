Зниження попиту на газ та заборона на його експорт призвели до падіння видобутку приватних компаній – експерт

Енергетичне співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України

Приватні компанії скоротили видобуток газу на 14% минулого року. Названо причину

Через падіння попиту на природний газ з боку промисловості та заборону на його експорт приватні газовидобувники скоротили обсяги видобутку. Про це повідомив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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«Помітна тенденція падіння видобутку приватними компаніями. Через війну та падіння попиту зі сторони промисловості та забороною на експорт, приватники практично втратили ринок збуту, а відтак не мають достатньо стимулів для інвестування у нарощення видобутку», – написав він.

Прокіп розповів, що через це минулого року приватні компанії скоротили видобуток на 14%.

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«Але ж це питання не в розрізі державних та приватних компаній, це газ національного видобутку і економічного зростання країни», – наголосив експерт підкресливши, що в Україні наразі відсутній повноцінний ринок газу.

Раніше Енергетичне співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.