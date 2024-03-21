Західні країни мають сумніви, чи дійсно російські «кинджали» є гіперзвуковими ракетами

Представляючи у 2018 р. ракету Х-47M2 «Кинджал», Володимир Путін назвав її першою у світі маневруючою гіперзвуковою ракетою

«Кинджал» практично не може маневрувати на надзвукових швидкостях, а «його здатність планувати в атмосфері на далеких відстанях не виправдовує очікувань»

У Великій Британії відмовилися вважати «кинджали» гіперзвуковою ракетою. Раніше таку думку висловлювали у Сполучених Штатах Америки та Китаї. Про це пише The Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Коли у 2018 році Володимир Путін представляв ракету Х-47M2 «Кинджал», він назвав її першою у світі маневруючою гіперзвуковою ракетою. Але після її застосування на війні в Україні вже третя країна має сумніви не лише в ефективності даної ракети, а й у тому, чи справді це гіперзвукова ракета.

Автори видання зауважують, що найбільше західних фахівців непокоять такі ракети наземного, повітряного та морського базування, які розробляє Китай, а не Росія. Китай – єдина країна, яка успішно поставила на озброєння ракети, які відповідають вимогам за швидкістю 5М, сказав представник британської військової розвідки на брифінгу розвитку гіперзвукової зброї, зазначає The Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аналіз застосування «кинджалів» в Україні змусив сумніватися у них і лідерів гіперзвукових перегонів – китайців. Фактично Х-47M2 – «версія тактичної балістичної ракети наземного базування «Іскандер», що лише запускається з літака».

«Кинджал» практично не може маневрувати на надзвукових швидкостях, а «його здатність планувати в атмосфері на далеких відстанях не виправдовує очікувань»; його маневреність «не можна порівняти з маневреністю реальної гіперзвукової ракети», – так оцінюють ракету експерти у військових журналах, публікації яких схвалюються на рівні Компартії та Національно-визвольної армії КНР.

Хоча Путін стверджував, що «Кинджал» не має аналогів і здатний подолати системи протиракетної оборони, в Україні його навчилися збивати за допомогою розроблених американських систем Patriot.

Траєкторія, якою рухається «Кинджал», робить його вразливим для систем ППО, підтверджують китайські експерти, вважаючи, що ці ракети не здатні суттєво змінити ситуацію на полі бою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної атаки уламки пошкодили житлові будинки, автівки та трансформаторну підстанцію. Від обстрілу окупантів постраждало щонайменше 10 осіб у трьох районах столиці.

Також у міноборони Росії, яке очолює Сергій Шойгу, прокоментували ракетну атаку на Київ зранку 21 березня. Там похвалились, що удар «високоточною» зброєю був завданий по «центрах прийняття рішень ЗСУ». Про це повідомили в російських ЗМІ. Однак в такі заяви влади РФ перестали вірити навіть пересічні росіяни.