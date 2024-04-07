«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає

«Набрати «людішек» у Росії можна, а от з тим, аби оснастити їх технічно – буде проблема»

Влітку відбуватиметься саміт НАТО та вибори у Європарламент, тож Путін під ці події бажає активізувати лінію фронту, аби розмовляти з європейською спільнотою мовою сили. Таку думку виразив полковник запасу ВМС ЗСУ, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов у матеріалі «Главкома».

За словами Селезньова, такі прагнення Путіна не мають нічого спільного з реальністю, тому що російська армія не встигне накопичити ресурси до початку літа.

«Російські топчиновники можуть що завгодно декларувати, але вони брешуть щоразу, як тільки відкривають рота. Путіну потрібно активізувати лінію фронту (напередодні виборів у ЄС – ред.), щоб розмовляти з європейською спільнотою мовою сили. Мовляв, дивіться, як ми можемо відновитися навіть після короткої паузи і продовжувати наступальні дії. Але ж хотіти і мріяти та мати можливість – дещо різні історії», – пояснює полковник запасу.

Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова, також вважає малоймовірним широкомасштабний наступ РФ.

На його думку, розмови про наступ активізувалися саме зараз, тому що Путін розраховував, що Захід послабить допомогу України. На певний час, саме так і сталося. Зокрема, за рахунок інформаційних операцій, які Росія проводить на Заході.

«Зараз ми якраз спостерігаємо ту паузу в допомозі, на яку Путін розраховував. Але він також бачить, що ця пауза добігає кінця. Тому саме зараз йому потрібно використати момент, щоб домогтися хоча б якихось результатів», – зауважує аналітик.

За його словами, тиск, який ЗСУ зараз відчувають на сході, може бути доповнений якщо не великим наступом, то хоча б спробами прорвати оборону на півночі. За розрахунком Путіна, це може дати або захоплення нових територій, які потім Україні буде дуже важко повертати назад, або відтягне значну частину українських сил і засобів зі сходу на північ.

Сунгуровський додає, що росіяни будуть проводити штурмові дії на багатьох напрямках, шукати слабкі місця ЗСУ і там, де відчують слабину – сконцентрують основний удар. Але, акцентує увагу аналітик, це лише плани РФ.

«Росіяни зараз за допомогою призову планують заткнути ті діри, що утворилися на східному фронті, і хоча б створити видимість нового угруповання на півночі. Але набрати «людішек» у Росії можна, а от з тим, аби оснастити їх технічно – буде проблема», – пояснює директор військових програм.

Микола Сунгуровський зауважує: як би росіяни не пижилися, але того потенціалу, який був у них на початку війни, вони поки не досягли і навряд чи досягнуть через санкції. Безслідно не минає і те, що ЗСУ щодня знищують десятки одиниць російської техніки.

До слова, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.