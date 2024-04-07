Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає
Аналітик: Розмови про наступ активізувалися саме зараз, бо Путін розраховував, що Захід послабить допомогу Україні
фото: ТАСС

«Набрати «людішек» у Росії можна, а от з тим, аби оснастити їх технічно – буде проблема»

Влітку відбуватиметься саміт НАТО та вибори у Європарламент, тож Путін під ці події бажає активізувати лінію фронту, аби розмовляти з європейською спільнотою мовою сили. Таку думку виразив полковник запасу ВМС ЗСУ, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов у матеріалі «Главкома».

За словами Селезньова, такі прагнення Путіна не мають нічого спільного з реальністю, тому що російська армія не встигне накопичити ресурси до початку літа.

«Російські топчиновники можуть що завгодно декларувати, але вони брешуть щоразу, як тільки відкривають рота. Путіну потрібно активізувати лінію фронту (напередодні виборів у ЄС – ред.), щоб розмовляти з європейською спільнотою мовою сили. Мовляв, дивіться, як ми можемо відновитися навіть після короткої паузи і продовжувати наступальні дії. Але ж хотіти і мріяти та мати можливість – дещо різні історії», – пояснює полковник запасу.

Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова, також вважає малоймовірним широкомасштабний наступ РФ.

На його думку, розмови про наступ активізувалися саме зараз, тому що Путін розраховував, що Захід послабить допомогу України. На певний час, саме так і сталося. Зокрема, за рахунок інформаційних операцій, які Росія проводить на Заході.

«Зараз ми якраз спостерігаємо ту паузу в допомозі, на яку Путін розраховував. Але він також бачить, що ця пауза добігає кінця. Тому саме зараз йому потрібно використати момент, щоб домогтися хоча б якихось результатів», – зауважує аналітик.

За його словами, тиск, який ЗСУ зараз відчувають на сході, може бути доповнений якщо не великим наступом, то хоча б спробами прорвати оборону на півночі. За розрахунком Путіна, це може дати або захоплення нових територій, які потім Україні буде дуже важко повертати назад, або відтягне значну частину українських сил і засобів зі сходу на північ. 

Сунгуровський додає, що росіяни будуть проводити штурмові дії на багатьох напрямках, шукати слабкі місця ЗСУ і там, де відчують слабину – сконцентрують основний удар. Але, акцентує увагу аналітик, це лише плани РФ.

«Росіяни зараз за допомогою призову планують заткнути ті діри, що утворилися на східному фронті, і хоча б створити видимість нового угруповання на півночі. Але набрати «людішек» у Росії можна, а от з тим, аби оснастити їх технічно – буде проблема», – пояснює директор військових програм.

Микола Сунгуровський зауважує: як би росіяни не пижилися, але того потенціалу, який був у них на початку війни, вони поки не досягли і навряд чи досягнуть через санкції. Безслідно не минає і те, що ЗСУ щодня знищують десятки одиниць російської техніки.

До слова, українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Cbs News.

За словами президента, ситуацію на фронті вдалось стабілізувати з наближенням весни. Однак зимові місяці було були досить тяжкими.

Читайте також:

Теги: росіяни контрнаступ полковник наступ втрати президент путін армія саміт санкції вибори росія розвідка Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін знову став президентом РФ
Вибори Путіна. Перемогла війна Агресор
18 березня, 20:30
Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнення
Ворог майже 40 разів протягом доби атакував ЗСУ на одному з напрямків – Генштаб
6 березня, 07:28
Україна прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту
Британська розвідка пояснила, що допоможе Україні сповільнити наступ РФ
10 березня, 12:25
Як зазначають Росіяни, перебої в онлайн-голосуванні пов'язані «через велику кількість охочих віддати свій голос»
Розвідка у перший день виборів Путіна спричинила збої в голосуванні – ЗМІ
15 березня, 17:06
З аеродрому в Енгельсі відбувається зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет, що атакують Україну
Атака дронів на військовий аеродром у Енгельсі: нові подробиці
20 березня, 09:50
Хакери отримали доступ до реєстру виборців Британії, який містить імена та адреси близько 40 млн людей
Британія може звинуватити Китай у зламі реєстру виборців – WSJ
25 березня, 17:20
Москва вимагає знижки принаймні у 50% на продаж іноземних активів
Стало відомо, скільки грошей втратили іноземні компанії через вихід з ринку РФ
28 березня, 22:08
Грузія вийшла на Євро-2024, здолавши у серії пенальті Грецію у фіналі плей-оф
Гравці збірної Грузії після виходу на Євро-2024 разом з фанами скандували «Абхазія – це Грузія»
27 березня, 09:55
Центр протидії дезінформації повідомив, коли РФ здійснить новий наступ
Центр протидії дезінформації повідомив, коли РФ здійснить новий наступ
4 квiтня, 23:10

Соціум

«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає
«Великий наступ» влітку? Експерти пояснили, чому Путін поспішає
Тисячі «вагнерівців» увійдуть до спецназу Кадирова: деталі від ISW
Тисячі «вагнерівців» увійдуть до спецназу Кадирова: деталі від ISW
Вночі безпілотники атакували Білгородську область: виникли пожежі
Вночі безпілотники атакували Білгородську область: виникли пожежі
В російському Орську стався повторний прорив дамби (фото, відео)
В російському Орську стався повторний прорив дамби (фото, відео)
Міністерка оборони Нідерландів розповіла, яка зброя потрібна ЗСУ, щоб виграти війну
Міністерка оборони Нідерландів розповіла, яка зброя потрібна ЗСУ, щоб виграти війну
У Росії вночі підірвано трубопровід: розвідка оцінила наслідки (відео)
У Росії вночі підірвано трубопровід: розвідка оцінила наслідки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Росія готує наступ на травень-червень: представник РНБО назвав напрямки
31K
Демобілізація військових: нардеп озвучив проблему, з якою зіткнулася Верховна Рада
8744
Bild: Україна може повторити долю Німеччини після Другої світової війни
8258
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5795
Бійці полку «Азов» розбили ворожу колону й захопили танк
4202
У Словаччині обрали президента: неочікувані результати

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:36
ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
Вчора, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
5 квiтня, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
5 квiтня, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
5 квiтня, 18:18

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua