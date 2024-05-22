Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай допомагає Росії зброєю? Білий дім зробив заяву

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Китай допомагає Росії зброєю? Білий дім зробив заяву
Джейк Салліван прокоментував слова британського міністра про те, що Китай надає зброю Росії
фото: AP

США неодноразово висловлювали стурбованість тим, що Китай допомагає Москві

Білий дім не має інформації про можливі факти постачання зброї до Росії з Китаю. Про це, після припущення міністра оборони Британії Шаппса, заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

«Повертаючись до 2022 року, я фактично стояв на цій трибуні і попереджав про своє занепокоєння тим, що Китай може надати пряму летальну допомогу Росії. Ми не бачили цього у 2022 році, ми не бачили цього у 2023 році, ми не бачимо цього на сьогоднішній день», – сказав Салліван.

Він також зазначив, що з нетерпінням чекає на розмову з Великою Британією, щоб узгодити оперативну картину.

Водночас, за словами Саллівана, США неодноразово висловлювали стурбованість тим, що Китай допомагає Москві, не надаючи зброю безпосередньо, але забезпечуючи ресурси для російської оборонно-промислової бази.

«Це відбувається. Це те, чим ми стурбовані. Ми вжили заходів, щоб протидіяти цьому в узгоджений спосіб з нашими союзниками і партнерами, і ви можете очікувати більше таких дій в майбутньому», – підсумував він.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні чи підготовці надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Про це пише Reuters.

Як зазначається, Шаппс сказав на конференції в Лондоні, що американська та британська військова розвідка має докази того, що «летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію і – до України, я вважаю, що це значний розвиток». Водночас він не надав доказів на підтримку свого твердження.

Читайте також: Китай надає Росії економічну допомогу та підтримку у сфері безпеки – розвідка США
Теги: розвідка США Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп назвав спікера Палати представників Джонсона (на фото) «хорошою людиною» після ухвалення законопроєкту про допомогу Україні
Трамп похвалив Джонсона після голосування за допомогу Україні
23 квiтня, 21:14
На рішення Джонсона схвалити військову допомогу Україні вплинула зустріч з Зеленським
Зеленський окреслив спікеру Джонсону термін схвалення допомоги – Politico
27 квiтня, 07:18
Електромобілі Tesla є одними з найпопулярніших транспортних засобів у Китаї
Після візиту Ілона Маска до Китаю акції Tesla різко зросли – ЗМІ
29 квiтня, 21:58
Унаслідок атаки безпілотника сталася пожежа на Рязанському НПЗ
Атака на Рязанський нафтопереробний завод: деталі від розвідки
1 травня, 09:19
США мають надлишки касетних бомб
Конгрес США закликав передати Україні більше касетних бомб
1 травня, 11:20
Разом із зростанням цін на залізничні поставки зросли ставки морських фрахтів з Китаю
Китай підвищив тарифи на залізничні вантажні перевезення до РФ та Білорусі
8 травня, 14:58
Системи перебувають на балансі збройних сил інших країн і будуть оплачені Німеччиною
Німеччина купить для України три системи Himars
9 травня, 21:45
Magura 5 – багатоцільовий надводний корабель V-типу, що здатний виконувати різноманітні завдання
Розвідка повідомила, яких збитків флоту РФ завдали дрони Magura V5
10 травня, 11:10
За російський проєкт проголосувало сім держав
Нерозповсюдження зброї в космосі: Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції
21 травня, 08:36

Політика

Китай допомагає Росії зброєю? Білий дім зробив заяву
Китай допомагає Росії зброєю? Білий дім зробив заяву
Спікер Джонсон відреагував на прохання України бити по РФ зброєю США
Спікер Джонсон відреагував на прохання України бити по РФ зброєю США
Росія випередила Захід у виробництві зброї на рік-два – міністр оборони Швеції
Росія випередила Захід у виробництві зброї на рік-два – міністр оборони Швеції
Китай запровадив санкції проти виробників зброї США
Китай запровадив санкції проти виробників зброї США
Румунія може передати Україні систему Patriot, але за однієї умови
Румунія може передати Україні систему Patriot, але за однієї умови
Польща обговорює можливість збиття російських ракет
Польща обговорює можливість збиття російських ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Перша країна Європи заявила про готовність арештувати Нетаньягу
44K
Новий український правопис: від сьогодні старі норми вважаються помилковими
24K
На Київ та область суне негода: оголошено штормове попередження
18K
Міністр оборони Словаччини розкрив головну проблему зі здоров'ям Роберта Фіцо
8556
Військовозобов'язані, які претендують на відстрочку через хворих родичів, проходитимуть перевірку
7371
Повістки у застосунку «Резерв+». Омбудсмен зробив заяву

Новини

Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
Вчора, 21:00
Повітряні сили повідомили, скільки літаків потребують для переозброєння авіапарку
Вчора, 16:56
Знеструмлення Сум, конгресмени закликали Пентагон дозволити Україні атакувати цілі в РФ: головне за ніч
Вчора, 07:11
ЗМІ: Державний оператор тилу закупив форму для армії з багатомільйонною економію
21 травня, 22:18
Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
21 травня, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua