Китай допомагає Росії зброєю? Білий дім зробив заяву

США неодноразово висловлювали стурбованість тим, що Китай допомагає Москві

Білий дім не має інформації про можливі факти постачання зброї до Росії з Китаю. Про це, після припущення міністра оборони Британії Шаппса, заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

«Повертаючись до 2022 року, я фактично стояв на цій трибуні і попереджав про своє занепокоєння тим, що Китай може надати пряму летальну допомогу Росії. Ми не бачили цього у 2022 році, ми не бачили цього у 2023 році, ми не бачимо цього на сьогоднішній день», – сказав Салліван.

Він також зазначив, що з нетерпінням чекає на розмову з Великою Британією, щоб узгодити оперативну картину.

Водночас, за словами Саллівана, США неодноразово висловлювали стурбованість тим, що Китай допомагає Москві, не надаючи зброю безпосередньо, але забезпечуючи ресурси для російської оборонно-промислової бази.

«Це відбувається. Це те, чим ми стурбовані. Ми вжили заходів, щоб протидіяти цьому в узгоджений спосіб з нашими союзниками і партнерами, і ви можете очікувати більше таких дій в майбутньому», – підсумував він.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс звинуватив Китай у наданні чи підготовці надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Про це пише Reuters.

Як зазначається, Шаппс сказав на конференції в Лондоні, що американська та британська військова розвідка має докази того, що «летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію і – до України, я вважаю, що це значний розвиток». Водночас він не надав доказів на підтримку свого твердження.