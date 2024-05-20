Історик, який два роки воює на «нулі», дав пораду новобранцям

«Важливо думати, що все погане, що ворог міг тобі зробити, він уже зробив. Бо не ти перший і не ти останній. І до тебе вбивали, і після тебе вбиватимуть, а тобі легше, бо ти – вже мертвий»

«Коли потрапиш на війну, говори собі, що тебе вже вбили»

Коли перебуваєш на війні, дуже допомагає настанова «говорити собі, що тебе вже вбили». Так висловився музейник, кандидат історичних наук і доброволець Олександр Хоменко в інтерв'ю «Главкому».

Хоменко пригадав момент, коли він з побратимами вперше заходив на «нуль». Тоді, за його словами, більшість з них вважала, що то квиток в один кінець.

«Я згадав слова мудрого Руслана Зайченка (у 2000-х рр. член УНА–УНСО, учасник акції «України без Кучми», помер у 2011 р. – «Главком»), який казав: «Коли потрапиш на війну, говори собі, що тебе вже вбили. Ходи серед людей, пий з ними каву, кури цигарки, але просто знай, що тебе на світі вже нема. У тебе тимчасова відпустка серед живих, але коли виконаєш свою роботу, то повернешся туди, куди маєш повернутися», – наголосив військовий.

Історик наголошує, що така настанова неабияк допомагає, адже важливо думати, що «все погане, що ворог міг тобі зробити, він уже зробив». На думку військового, головне завдання зараз, це не дати можливості росіянам увірватися в серце України. І, за словами Хоменка, це завдання має бути виконане будь-якою ціною.

«А ціна, власне, полягає у великій кількості загиблих та поранених. І я, і мої побратими є м’ясом війни, і майбутні мобілізовані є м’ясом війни, але якщо не ми, то ним стануть наші дружини, доньки та мами. Бо війна в будь-якому разі забере своє м'ясо», – пояснив музейник.

Також Олександр Хоменко прокоментував ймовірність витіснення росіян до кордонів 1991 року. На його думку, «можливо покласти п’ять українських армій в наступальних боях, але Путін збере іще одну армію, бо він може її зібрати». Історик наголосив, що тактика росіян – людожерська, жорстока, але ефективна, так як армія РФ складається з м'яса і «профіків».

Нагадаємо, військовий експерт та майор Збройних сил України Олексій Гетьман вважає, що війна в Україні буде продовжуватись ще кілька років, однак ЗСУ зможуть поступово перехопити ініціативу на фронті до вересня-жовтня 2024 року.

До слова, командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький пояснив, що для нього перемогою у війні буде тривала військова та політична неготовність Росії продовжувати бойові дії проти України.