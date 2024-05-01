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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Оборона Часового Яру: Окупанти хочуть взяти місто у лещата

glavcom.ua
Росіяни концентрують невеликі штурмові групи в укриттях та зеленці довкола Чаосового Яру
колаж: glavcom.ua

Напружена обстановка наразі на Покровському та Курахівському напрямах

Щодо ситуації у Часовому Яру станом на 1 травня коротко. Обстрілюють з усього, дуже активно. Погода ясна, тобто операторам дронів роздолля. Але, як ви розумієте, у цю гру можна грати удвох. Наші пілоти теж роблять життя окупантів «яскравим і запальним». Ми бачимо, що вони концентрують невеликі штурмові групи в укриттях та зеленці. Але пересуваються до цих точок збору по одному чи по два. Інакше прилетить одразу.

У лісі на південь від Часіка працює ворожа десантура 98-ї дивізії та 11 ДШБ, пише Машовець з «ІС». В Іванівському точаться бої, чутки про його взяття окупанти явно розпустили передчасно. Більше того, наші в обороні успішно «сточують» їхніх мотострільців і скоро їх доведеться міняти. Старі закінчаться. У районі Кліщіївки та Андріївки вони дуже старалися, але без результату. Хоча, можна вважати результатом успішне заповнення залу для глядачів на черговому концерті Кобзона. Їх, напевно, на почесні місця садять – хто не у курсі, Кобзон же з Часового Яру сам.

Сам Часік у лоба штурмують давно і так само давно пограбують тут за повною програмою. Учора, як розповів пресофіцер ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин, дикі дуже бадьоро ламанулися у районі Богданівки та Іваньківського оточити Часів Яр і взяти його у лещата. Так само бадьоро та впевнено отримали від наших і відкотилися назад, але меншою кількістю.

Гірше новини повідомляють із південного флангу. Покровський напрямок. Якщо у нас окупанти можуть похвалитися нічим, то після втрати Очеретино нашим сусідам важко. Душать дуже сильно. У принципі про це вчора писав Главком Сирський. Він зазначив, що у Часовому Яру обстановка важка, як і була. І назвав дуже напруженою обстановку на Покровському та Курахівському напрямах.

Ну, я ж казав, що особливо берегти чиїсь нерви Сирський не буде і дає ситуацію, як вона є у реалі. Нам теж зовсім не подобаються рух противника у тому напрямку, що створює певні погрози Костянтинівці навіть за умов, що Часік ми тримаємо твердо. Але наше командування та Генштаб у курсі ситуації, тож найближчим часом на окупантів чекають неприємні сюрпризи.

Які – говорити не будемо. Інакше їм буде не цікаво, а ми не хочемо зіпсувати «гостям» сюрприз.

Вірте у ЗСУ, вірте у Перемогу. Ніякої паніки та зневіри. Перемога України не викликає сумнівів. Просто шлях до неї не буде легкою прогулянкою за два-три місяці.

Втім, усі вже це чудово розуміють.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія окупанти Донбас армія війна українці Україна втрати Часів Яр

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Кирило Сазонов

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