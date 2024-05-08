Окупанти прорвалися в Красногорівку, але ЗСУ заблокували штурмові групи

Захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту

Збройні сили України заблокували штурмові групи російської армії, які прорвалися у місто Красногорівка Донецької області. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі Армія TV.

«Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там», – сказав Волошин.

За його словами, наразі ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.

«Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки», – додав речник.

Назар Волошин також розповів, що ворог проводить штурми поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського.

«Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають», – зазначив він.

Нагадаємо, за останній тиждень у Донецькій області загострилася ситуація на Бахмутському, Авдіївскому та Новопавлівському напрямках.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники прорвалися і закріпилися у населеному пункті Очеретине на Авдіївському напрямку.