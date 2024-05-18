Франція створила спецпідрозділ, який може бути корисним для України

Експериментальний підрозділ виявлятиме і захоплюватиме ворожі траншеї

В Естонії відбуваються військові навчання Spring Storm-2024, на яких військові із Франції перевіряють навички нового підрозділу. Він може бути залучений в Україні. Про це повідомляє RTL.

Сержант Квентін повідомляє, що його солдати тренуються на ландшафті, схожому на український, де йдуть бої. Вони здатні годинами ховатись у камуфляжній формі та проводити дорозвідку за допомогою кишенькових дронів.

Дрони допомагають військовим бачити війська на землі, на висоті 200 чи 300 метрів напряму. Експериментальний підрозділ виявлятиме і захоплюватиме ворожі траншеї.

Французький підрозділ повідомляв, що готовий захищати свого естонського союзника від РФ.

Нагадаємо, що Франція готує для України нову військову допомогу. Йдеться про ракети до системи протиповітряної оборони Samp/T. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Зазначається, що Франція відправляє Україні нову партію ракет «земля-повітря» Aster 30 для раніше поставлених комплексів Samp/T.