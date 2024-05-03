Росія створила новий прототип важкої вогнеметної системи залпового вогню

Нова ракетна установка може стріляти ракетами на відстань до 15 км

Комплекс ТОС призначений для підпалу та руйнування споруд і будівель та знищення живої сили супротивника

Російські оборонні компанії останніми місяцями отримали вказівки щодо подальшого розвитку наявних систем озброєння. У країні вже з'явився прототип нової моделі ТОС-3, тобто важкої вогнеметної системи залпового вогню, під назвою «Дракон». Про це пише Welt.

ТОС – сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. Ведуть вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами.

«Дракон» – це броньована гусенична реактивна система залпового вогню, яка стріляє ракетами з термобаричними боєголовками великої руйнівної сили. Полковник Маркус Рейснер з Міністерства оборони Австрії, сказав виданню, що установка є «ще більш нищівною версією» попередніх моделей ТОС-1 і ТОС-2.

«Нова ракетна установка може стріляти ракетами на відстань до 15 км – і тому (на відміну від ТОС-1 і ТОС-2 – «Главком») не може бути успішно атакована українськими FPV-дронами», – вважає Рейснер.

Як зазначає видання, це повинно зробити використання ТОС-3 значно безпечнішим для російських військ. Водночас підвищується бойова ефективність атак, оскільки нова зброя вражає точніше, ніж її попереді моделі. Інші подробиці щодо нового озброєння нині невідомі.

Взагалі комплекс ТОС призначений для підпалу та руйнування споруд і будівель, знищення живої сили супротивника осколками та ударною хвилею, а також виникнення пожеж.

За словами експертів Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (Ican), один залп попередніх версій системи може перетворити кілька міських кварталів «на руїни, що тліють».

Нагадаємо, артилерія, бронетехніка і ЗРК Patriot – те, що найбільше потрібно ЗСУ та може змінити хід війни проти країни-агресорки.

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