Такими мають бути всі українці? Кремлівський пропагандист показав типаж

Карнаухов додав, що «не треба поспішати, вірність доводять роками відданого служіння батьківщині, хай і новій»

Прокремлівський громадський діяч Сергій Карнаухов назвав колишнього народного депутата від фракції ОПЗЖ Іллю Киву «найуспішнішим проєктом» та висловив переконання, що його дії «заслуговують уваги». Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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«Спостерігаю за асиміляцією Киви. Ймовірно, це найуспішніший проєкт. При тому, ким він був, той факт, що людина не їде до Європи чи США, а в Росії дає оцінку нацистському режиму України, заслуговує уваги. Потрібно на його прикладі зрозуміти, чому вийшло з ним та як треба працювати з іншими», – вважає пропагандист.

Також Карнаухов додав, що «не треба поспішати, вірність доводять роками відданого служіння батьківщині, хай і новій».

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Нагадаємо, 10 травня 2022 року слідчі Державного бюро розслідувань оголосили 10 травня скандального екснардепа Верховної Ради Іллю Киву у міжнародний розшук.

Кива обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Слідчі ДБР, зокрема, встановили, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Він публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Раніше повідомлялося, що суд буде розслідувати заочну справу щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви.

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Ексдепутат Верховної Ради України від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива повідомляв, що офіційно просить притулку в Росії.

У серпні 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Іллі Киві.

У відомстві зазначили, що колишній нардеп підозрюється у внесенні завідомо недостовірних відомостей у декларацію за 2020 рік, а саме у прихованні від декларування належного йому об’єкту нерухомого майна у смт Козин Київської області вартістю понад 4 млн грн.