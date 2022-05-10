Екснардепа Киву слідчі оголосили у міжнародний розшук

10 травня обвинувальний акт скеровано до суду

Слідчі Державного бюро розслідувань оголосили сьогодні, 10 травня, скандального екснардепа Верховної Ради Іллю Киву у міжнародний розшук. Про це повідомила пресслужба ДБР

Сьогодні, 10 травня обвинувальний акт скеровано до суду.

Кива обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Слідчі ДБР, зокрема, встановили, що колишній депутат, перебуваючи на території Росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Він публічно закликав вище керівництво росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Кива пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

Раніше слідчій суддя надав дозвіл на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування.

За ініціативи слідчих Державного бюро розслідувань колишнього нардепа оголошено у міжнародний розшук.

Раніше повідомлялося, що суд буде розслідувати заочно справу щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви.

До слова, 14 квітня екснардепа Киву викликано на допит до столиці.

Раніше повідомлялося, що ексдепутат Верховної Ради України від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива повідомив, що офіційно просить притулку в Росії.