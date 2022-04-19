Кива попросив притулку в Росії

В Україні суд заочно арештував одіозного експолітика

Ексдепутат Верховної Ради України від партії «Опозиційна платформа – За життя» Ілля Кива повідомив, що офіційно просить притулку в Росії. Про це сьогодні він написав у своєму телеграм-каналі.

Він заявив, що українська влада начебто має намір його вбити його після провалу «всіх спроб викрадення». За словами Киви, його звинувачують у держзраді через вітання президента Росії Володимира Путіна з Днем народження.

«У ситуації, що склалася, повідомляю, що має намір офіційно просити захист і політичного притулку в Росії», – написав Кива.

Сам ексдепутат звинуватив українську владу у знищенні українського народу, терактах проти мирних громадян, позасудових розправах, тортурах та інших військових злочинах.

Як повідомляв «Главком», Офіс генпрокурора викликав на допит колишнього нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву у справі про держзраду.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що генпрокуратура України заочно повідомила Іллі Киві підозру у державній зраді. Він підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.111 ККУ (Державна зрада), ч.2 ст. 436-1 ККУ (Публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму).

Личаківський районний суд Львова 10 березня задовольнив клопотання слідчого управління Державного бюро розслідувань та заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Іллю Киву.

15 березня Верховна Рада позбавила Киву депутатського мандата на підставі відповідної заяви.

У січні Кива покинув територію України. З початку війни він перебуває у Москві..

24 лютого – у день військового нападу Росії на Україну – тодішній народний депутат в онлайн-включенні в ефірі російського телебачення заявив, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом, і в неї немає майбутнього», та повідомив, що українському народу «потрібне звільнення».