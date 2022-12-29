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Єрмак прокоментував «заочне протистояння» з конгресвумен Спартц

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Єрмак прокоментував «заочне протистояння» з конгресвумен Спартц
Конгресвумен з українським корінням Вікторія Спартц всіляко протидіє виділенню домопоги Україні
Скрішот з відео

Вікторія Спартц була серед тих, хто не підтримав оборонний бюджет США з допомогою для України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак філософськи ставиться до людей, які бачили його раз у житті і при цьому у чомусь звинувачують. Про це соратник Зеленського сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Єрмак уточнив, що під час візиту української делегації у США він навіть поглядом не зустрівся з конгресвумен Вікторією Спартц.

«Я був готовий до цієї зустрічі, але вже тільки потім у трансляції побачив, що вона була присутня. Вона вставала (на знак поваги до президента Зеленського, коли він ішов залою Конгресу – «Главком»), але за декілька дні, на жаль не проголосувала за такий важливий закон, який надавав допомогу Україні. На щастя, закон пройшов, але Спартц залишилася серед тих, хто не проголосував», – уточнив очільник ОП.

Він також повідомив, що Спартц була присутня під час фотографування президента з керівниками комітетів Конгресу і, зі слів президента України, сказала, що дуже рада приїзду Зеленського до США.

«Але й після цього не підтримала Україну. Буває», – додав Єрмак.

Він також пояснив, як ставиться до звинувачень Спартц у тому, нібито узурпував владу в Україні.
«Мене завжди дивує ставлення людей, яких я бачив один раз у своєму житті, які не знають мене і ніколи зі мною не спілкувалися, але у чомусь мене звинувачують. Ну але ж ми живемо у демократичній країні, тому я ставлюся до цього філософськи», – підсумував соратник Зеленського.

До слова, конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц проголосувала проти законопроєкту про видатки, який Палата Представників ухвалила 23 грудня. Офіс конгресвумен зауважив, що законопроєкт є «марнотратним», та наголошується, що є більш важливі проблеми, що потребують вирішення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

Це була перша поїздка Володимира Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв не гаяти час і в найкоротші терміни приступити до реалізації всіх домовленостей, досягнутих під час поїздки у США. 

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Теги: війна

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