Єрмак прокоментував «заочне протистояння» з конгресвумен Спартц
Вікторія Спартц була серед тих, хто не підтримав оборонний бюджет США з допомогою для України
Голова Офісу президента Андрій Єрмак філософськи ставиться до людей, які бачили його раз у житті і при цьому у чомусь звинувачують. Про це соратник Зеленського сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.
Єрмак уточнив, що під час візиту української делегації у США він навіть поглядом не зустрівся з конгресвумен Вікторією Спартц.
«Я був готовий до цієї зустрічі, але вже тільки потім у трансляції побачив, що вона була присутня. Вона вставала (на знак поваги до президента Зеленського, коли він ішов залою Конгресу – «Главком»), але за декілька дні, на жаль не проголосувала за такий важливий закон, який надавав допомогу Україні. На щастя, закон пройшов, але Спартц залишилася серед тих, хто не проголосував», – уточнив очільник ОП.
Він також повідомив, що Спартц була присутня під час фотографування президента з керівниками комітетів Конгресу і, зі слів президента України, сказала, що дуже рада приїзду Зеленського до США.
«Але й після цього не підтримала Україну. Буває», – додав Єрмак.
Він також пояснив, як ставиться до звинувачень Спартц у тому, нібито узурпував владу в Україні.
«Мене завжди дивує ставлення людей, яких я бачив один раз у своєму житті, які не знають мене і ніколи зі мною не спілкувалися, але у чомусь мене звинувачують. Ну але ж ми живемо у демократичній країні, тому я ставлюся до цього філософськи», – підсумував соратник Зеленського.
До слова, конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц проголосувала проти законопроєкту про видатки, який Палата Представників ухвалила 23 грудня. Офіс конгресвумен зауважив, що законопроєкт є «марнотратним», та наголошується, що є більш важливі проблеми, що потребують вирішення.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня у Вашингтоні зустрівся із президентом США Джо Байденом. Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.
Це була перша поїздка Володимира Зеленського за кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв не гаяти час і в найкоротші терміни приступити до реалізації всіх домовленостей, досягнутих під час поїздки у США.
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