Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США запровадили нові санкції проти Ірану за поставки дронів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США запровадили нові санкції проти Ірану за поставки дронів
Уламки збитих над Україною «Шахедів»
фото з відкритих джерел

Залежність Кремля від постачальників останньої інстанції, таких як Іран, «свідчить про відчай росіян»

Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії дронів-камікадзе, а також продовження Тегераном ракетних програм. Про це йдеться на сайті Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

«Сьогодні OFAC вводить обмеження проти шести керівників і членів правління підсанкційної Qods Aviation Industries (QAI), ключового іранського виробника оборонної техніки, відповідального за розробку та виробництво безпілотних літальних апаратів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, OFAC уточнив, що вносить до списку обмежень організацію Light Airplanes Design and Manufacturing Industries, що вважається видозміненою назвою структури QAI. Санкції вводяться також проти директора Організації аерокосмічної промисловості Ірану (AIO) – ключового органу, відповідального за нагляд над програмами розробки балістичних ракет Ірану.

«Ми продовжимо застосовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб позбавити Путіна зброї, яку він використовує для ведення своєї варварської та неспровокованої війни проти України», – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Єдден також підкреслила, що залежність Кремля від постачальників останньої інстанції, таких як Іран, «свідчить про відчай росіян» на тлі жорсткого опору українців, а також успіху глобальної коаліції щодо зриву ланцюгів поставок зброї і технологій у РФ.

Раніше повідомлялося, що США та Ізраїль хочуть завадити Ірану постачати дрони до Росії.

Читайте також: Співпраця Ірану та Росії. Як діяти Україні
Теги: росія США санкції Іран війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міноборони показало, як ЗСУ збивають «Шахеди» над Києвом (відео)
Міноборони показало, як ЗСУ збивають «Шахеди» над Києвом (відео)
Сьогодні, 14:24
Загалом із вересня українські сили знищили майже 500 ворожих дронів
В Україні запустять виробництво анти-«шахедів»
Вчора, 20:28
Найчастіше дрони-камікадзе летять уночі, а українці можуть їх виявити хіба що за звуком
Чому «Шахеди» не збивають під час руху вздовж Дніпра: роз'яснення Повітряних сил
3 сiчня, 16:13

Економіка

США запровадили нові санкції проти Ірану за поставки дронів
США запровадили нові санкції проти Ірану за поставки дронів
Росія готує збір з великого бізнесу через брак грошей на війну – Bloomberg
Росія готує збір з великого бізнесу через брак грошей на війну – Bloomberg
За три тижні до війни Абрамович переписав на своїх дітей мільярдні трасти – The Guardian
За три тижні до війни Абрамович переписав на своїх дітей мільярдні трасти – The Guardian
Естонія запропонує ЄС знизити стелю цін на російську нафту
Естонія запропонує ЄС знизити стелю цін на російську нафту
Вперше з 2021 року: ціна газу у Європі впала нижче $700 за тисячу кубометрів
Вперше з 2021 року: ціна газу у Європі впала нижче $700 за тисячу кубометрів
Туреччина проведе міжнародний газовий саміт у лютому
Туреччина проведе міжнародний газовий саміт у лютому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Українські церкви переходять на новий календар: які зміни відбудуться
18K
Миру народам «Святої Русі». Цинічне різдвяне звернення Кирила
8946
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні
8668
6 січня: який сьогодні день, прикмети і заборони
7980
Масштабна повітряна тривога: столична влада заспокоїла українців
7231
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Сьогодні, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Вчора, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту