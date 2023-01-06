США запровадили нові санкції проти Ірану за поставки дронів

Залежність Кремля від постачальників останньої інстанції, таких як Іран, «свідчить про відчай росіян»

Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії дронів-камікадзе, а також продовження Тегераном ракетних програм. Про це йдеться на сайті Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

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«Сьогодні OFAC вводить обмеження проти шести керівників і членів правління підсанкційної Qods Aviation Industries (QAI), ключового іранського виробника оборонної техніки, відповідального за розробку та виробництво безпілотних літальних апаратів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, OFAC уточнив, що вносить до списку обмежень організацію Light Airplanes Design and Manufacturing Industries, що вважається видозміненою назвою структури QAI. Санкції вводяться також проти директора Організації аерокосмічної промисловості Ірану (AIO) – ключового органу, відповідального за нагляд над програмами розробки балістичних ракет Ірану.

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«Ми продовжимо застосовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб позбавити Путіна зброї, яку він використовує для ведення своєї варварської та неспровокованої війни проти України», – заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Єдден також підкреслила, що залежність Кремля від постачальників останньої інстанції, таких як Іран, «свідчить про відчай росіян» на тлі жорсткого опору українців, а також успіху глобальної коаліції щодо зриву ланцюгів поставок зброї і технологій у РФ.

Раніше повідомлялося, що США та Ізраїль хочуть завадити Ірану постачати дрони до Росії.