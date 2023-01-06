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США оголосили про рекордний пакет військової допомоги для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США оголосили про рекордний пакет військової допомоги для України
фото ілюстративне

Україна отримає бойові машини піхоти Bradley

Сполучені Штати Америки сьогодні оголосили про рекордний пакет військової допомоги Україні – майже на $3 млрд. Про це повідомили у Білому домі, передає журналіст та ведучий української служби «Голос Америки» Остап Яриш.

Попередньо, до пакету увійдуть:

  • БМП Bradley;
  • додаткові ракетні системи Himars;
  • бронемашини HUMVEE;
  • бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP;
  • зенітні ракети Sea Sparrow.

«Наразі це найбільший пакет військової допомоги від США. У нього входять «Бредлі», самохідні гаубиці, MRAP та інші бронетранспортери, а також додаткове обладнання. Більше деталей незабаром», – повідомив Яриш.

AIM-7 «Sparrow» («Горобець») – американська керована ракета класу «повітря-повітря» середньої дальності з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення . Надійшла на озброєння ВМС США у 1956 році . Багаторазово модернізувалася і дотеперішнього часу використовується ВПС багатьох країн світу, поступово замінюючись більш досконалою ракетою AIM-120 AMRAAM . Існує зенітний варіант ракети корабельного базування RIM-7 Sea Sparrow.

 

Bradley – керована корабельна зенітна ракета малої дальності з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення. Цей тип ракет можна запускати з моря або з суші для перехоплення літаків чи крилатих ракет. Остання версія ракет Sea Sparrow  - RIM-7P. Вона має збільшений радіус дії та автопілот. З допомогою останнього Sea Sparrow встановлює зв'язок з бортовим комп'ютером по каналу передачі даних.. 

До слова, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

Теги: США війна росія окупанти Україна

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