США оголосили про рекордний пакет військової допомоги для України
Україна отримає бойові машини піхоти Bradley
Сполучені Штати Америки сьогодні оголосили про рекордний пакет військової допомоги Україні – майже на $3 млрд. Про це повідомили у Білому домі, передає журналіст та ведучий української служби «Голос Америки» Остап Яриш.
Попередньо, до пакету увійдуть:
- БМП Bradley;
- додаткові ракетні системи Himars;
- бронемашини HUMVEE;
- бронемашини з посиленим протимінним захистом MRAP;
- зенітні ракети Sea Sparrow.
«Наразі це найбільший пакет військової допомоги від США. У нього входять «Бредлі», самохідні гаубиці, MRAP та інші бронетранспортери, а також додаткове обладнання. Більше деталей незабаром», – повідомив Яриш.
До слова, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.
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