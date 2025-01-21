Сі Цзіньпін вкотре поговорив із Путіним: деталі

Сі Цзіньпін провів розмову у відеоформаті з диктатором Путіним

Голова КНР Сі Цзіньпін провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляють китайські та російські ЗМІ.

За їхньою інформацією, розмова відбулася у відеоформаті. «21 січня у першій половині дня Сі Цзіньпін провів зустріч у форматі відеоконференції з Володимиром Путіним», – йдеться в повідомленні Центрального телебачення. Голова КНР у цей момент перебував у Будинку народних зборів у Пекіні. Путін підкреслив, що переговори з китайським лідером на початку року стали «доброю традицією», що дозволяє підбивати підсумки та планувати розвиток російсько-китайського партнерства.

Путін привітав Сі Цзіньпіна, назвавши його «дорогим другом». «Щиро радий вас вітати і мати можливість переговорити за доброю традицією, що склалася, на початку року, щоб підбити підсумки роботи за минулий період, намітити нові плани щодо розвитку російсько-китайського всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії», – сказав Путін.

Путін погодився з думкою лідера КНР про те, що співпраця Москви і Пекіна заснована на широкій спільності національних інтересів та збігу поглядів на характер відносин між великими державами і вигоди для обох сторін. За його словами, «йдеться про самодостатні зв'язки, на яких немає впливають внутрішньополітичні чинники та поточна світова кон'єктура», та його всебічне зміцнення повністю відповідає завданням розвитку обох держав, підвищення добробуту народів Росії та КНР.

У свою чергу під час відеозустрічі із диктатором Володимиром Путіним політик наголосив, 2025 року Китай готовий вивести відносини з РФ на новий рівень, що передбачає новий та більш високий рівень китайсько-російських відносин.

«У новому році ми готуємося разом з вами вивести китайсько-російські відносини на нову висоту», – наголосив Сі Цзіньпін. Він зазначив, що наразі є зовнішня невизначеність і Пекін має намір разом із Москвою протистояти їй. Він також додав, що відносини зміцнюватимуться «на благо розвитку та процвітання двох країн».

Китай і Росія також відстоюватимуть «центральну роль ООН на міжнародній арені і свої права як постійні члени Ради безпеки» цієї організації, заявив голова КНР Сі Цзіньпін.

«Будемо разом з російськими колегами в цьому контексті підтримувати ооноцентричну міжнародну систему», – сказав він.

Інших подробиць про що говорили і про що домовились Путін та Сі Цзіньпін що не наводиться. Прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков незабаром також підтвердив інформацію про цю бесіду та додав, що вона нібито ще продовжиться

Як нагадали росЗМІ, востаннє лідери двох країн розмовляли одне з одним 16 травня 2024 року. Тоді Володимир Путін прибув до Китаю з робочим візитом. Вони обговорили співпрацю між країнами та оголосили 2024-й та 2025-й роки роками культури Китаю та Росії.

До слова, Трамп анонсував «дзвінки та зустрічі» із Сі Цзіньпіном.Президент США Дональд Трамп анонсував нові контакти з лідером КНР Сі Цзіньпіном, але не повідомив, коли вони можуть відбутися.