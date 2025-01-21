Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив про наміри зустрітись з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив про наміри зустрітись з Путіним
Президент РФ Володимир Путін й президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

Трамп: Війна між Україною та Росією не повинна була починатися

Президент Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним і хоче, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше. Про це пише CNN.

Дональд Трамп розповів, що має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Як тільки переговори будуть налагоджені, зустріч відбудеться. За його словами, процес вже триває.

Раніше, як кандидат на посаду президента США, Трамп заявляв, що зможе завершити війну в України за одну добу, тобто за протягом 24 годин.

На це американський лідер відповів, що в нього ще є півдня, щоб досягти мети.

«Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною і Росією не повинна була починатися», – сказав він журналістам в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін перед інавгурацією Трампа заявив, що Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо «українського конфлікту». Про це заявив 

Путін зауважив, що нібито метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів. Також диктатор привітав обраного президента США Дональда Трампа із вступом на посаду.

Раніше ми писали, що Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним у найближчі дні після того, як він складе присягу.  У повідомленні йдеться, що метою розмови стане обговорення на тему особистої зустрічі Трампа та Путіна у найближчі місяці, щоб спробувати завершити війну в Україні.

Також повідомлялось, що 20 січня у Вашингтоні іавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Промова президента тривала трохи більше 30 хвилин. Однак в промові він ні разу не згадав про Україну. 

Водночас американський лідер заявив, що хоче бути об'єднувачем та миротворцем.

Читайте також:

Теги: росія війна путін Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Трамп заявив про наміри зустрітись з Путіним
Трамп заявив про наміри зустрітись з Путіним
Сенат схвалив кандидатуру держсекретаря США
Сенат схвалив кандидатуру держсекретаря США
Президент Панами відреагував на заяву Трампа щодо Панамського каналу
Президент Панами відреагував на заяву Трампа щодо Панамського каналу
Чому Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові? Аналіз CNN
Чому Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові? Аналіз CNN
Міжнародний кримінальний суд готується до санкцій від адміністрації Трампа
Міжнародний кримінальний суд готується до санкцій від адміністрації Трампа
Інавгурація Трампа та затримання генералів, які провалили оборону Харківщини. Головне за 20 січня
Інавгурація Трампа та затримання генералів, які провалили оборону Харківщини. Головне за 20 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
14K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
13K
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
12K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9844
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua