Трамп заявив про наміри зустрітись з Путіним

Трамп: Війна між Україною та Росією не повинна була починатися

Президент Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним і хоче, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше. Про це пише CNN.

Дональд Трамп розповів, що має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Як тільки переговори будуть налагоджені, зустріч відбудеться. За його словами, процес вже триває.

Раніше, як кандидат на посаду президента США, Трамп заявляв, що зможе завершити війну в України за одну добу, тобто за протягом 24 годин.

На це американський лідер відповів, що в нього ще є півдня, щоб досягти мети.

«Ми постараємося зробити це якомога швидше. Ви знаєте, війна з Україною і Росією не повинна була починатися», – сказав він журналістам в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін перед інавгурацією Трампа заявив, що Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо «українського конфлікту». Про це заявив

Путін зауважив, що нібито метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів. Також диктатор привітав обраного президента США Дональда Трампа із вступом на посаду.

Раніше ми писали, що Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним у найближчі дні після того, як він складе присягу. У повідомленні йдеться, що метою розмови стане обговорення на тему особистої зустрічі Трампа та Путіна у найближчі місяці, щоб спробувати завершити війну в Україні.

Також повідомлялось, що 20 січня у Вашингтоні іавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Промова президента тривала трохи більше 30 хвилин. Однак в промові він ні разу не згадав про Україну.

Водночас американський лідер заявив, що хоче бути об'єднувачем та миротворцем.