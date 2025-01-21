Трамп анонсував «дзвінки та зустрічі» із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп анонсував нові контакти з лідером КНР Сі Цзіньпіном, але не повідомив, коли вони можуть відбутися. Про це пише Times of India.

«У нас будуть зустрічі та телефонні дзвінки з головою Сі Цзіньпіном», – сказав Трамп журналістам.

Дональд Трамп заявив, що може відвідати з візитом Китай 2025 року. «Можливо, якщо буде запрошення», – повідомив він в Овальному офісі на запитання, чи може відвідати Китай.

Раніше газета Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляла, що Трамп може відвідати Китай у перші 100 днів перебування при владі. Зазначалося, що поїздка може бути продиктована прагненням республіканця зміцнити відносини з головою КНР Сі Цзіньпіном, які загострилися між Вашингтоном та Пекіном за президентства Джо Байдена.

У рамках свого першого терміну Трамп відвідував Китай у 2017 році, після майже року перебування на посаді глави Білого дому.

Минулої п'ятниці Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої обраний президент і голова КНР обговорили зусилля щодо досягнення миру та безпеки, а також торгівлю та соцмережу TikTok, щоб зробити світ мирнішим і безпечнішим».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним і хоче, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше. Дональд Трамп розповів, що має намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Як тільки переговори будуть налагоджені, зустріч відбудеться. За його словами, процес вже триває.

Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним у найближчі дні після того, як він складе присягу.