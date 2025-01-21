Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Ірану не захотів чекати на Путіна, який запізнився на перемовини

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент Ірану не захотів чекати на Путіна, який запізнився на перемовини
Глава Ірану спільно з делегацією прибув до Кремля на запланований час, однак там повідомили, що Путін ще не готовий
фото: Evgenia Novozhenina / AFP

Запізнення на зустрічі характерні для диктатора Росії

Диктатор Росії Володимир Путін спізнився на зустріч з главою Ірану Масудом Пезешкіаном, котрий приїхав до Москви з візитом 17 січня. Про це повідомляє Iran International.

Глава Ірану спільно з делегацією прибув до Кремля на запланований час, однак там повідомили, що Путін ще не готовий. Джерело розповіло, що Пезешкіана запросили до зали очікування, однак, він вирішив поїхати до готелю під приводом молитви. Згодом іранський лідер повернувся на зустріч з Путіним, котру відтермінували майже на годину.

Запізнення на зустрічі характерні для диктатора Росії. Так, у липні 2012 року Путін вирушив на зустріч з президентом України Віктором Януковичем у Ялту, на яку запізнився більше ніж на три години. У листопаді 2013 року у Ватикані відбулася перша зустріч Володимира Путіна з Папою Римським Франциском. Понтифік прочекав 50 хвилин. Під час саміту G20 у Мексиці Володимир Путін запізнився на 40 хвилин на зустріч з президентом США Бараком Обамою. Як заявила тодішня держсекретар Гілларі Клінтон, Путін так і не вибачився за запізнення.

Нагадаємо, під час візиту Пезешкіана до Москви, РФ та Іран підписали договір про стратегічне партнерство. Путін назвав угоду «проривною» і наголосив, що вона містить амбіційні завдання, спрямовані на зміцнення двосторонньої співпраці в різних сферах, включаючи оборону та безпеку.

За словами Пезешкіана, договір є «міцною основою для просування вперед». «Ми вважаємо наші відносини з вами життєво важливими, делікатними та стратегічними, і ми твердо підтримуємо цей шлях», – додав він.

Однак цей документ не передбачає жодних військових зобов’язань, зокрема у разі нападу на одну з країн, на відміну від аналогічного, підписаного між Росією та Північною Кореєю.

До слова, Іран та Росія опинилися у програшній ситуації через події в Сирії. Зусилля Кремля щодо зміцнення своїх позицій у регіоні виявилися марними, тоді як Тегеран втратив стратегічно важливий «шиїтський коридор», який будував із 2015 року.

Читайте також:

Теги: путін Гілларі Клінтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тяга до альянсів з кривавими диктаторами успадкована словацькими політиками з часів ІІ Світової. На нижчому фото Йозеф Тісо з Адольфом Гітлером
Проти України відкрито західний фронт
28 грудня, 2024, 10:30
«Переговори між Росією і Україною є можливими, але...»
Чи можливі мирні переговори з Росією? Досвід минулих років
12 сiчня, 08:37
Орбан досі вважає диктатора Путіна своїм другом
Орбан розповів, ким вважає Путіна та назвав ціну війни в Україні
24 грудня, 2024, 17:20
Байден додав, що Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією
Байден після масованої атаки РФ на Різдво доручив Пентагону нарощувати поставки зброї в Україну
26 грудня, 2024, 01:27
Ворожі диверсійно-розвідувальні групи в Покровську наразі відсутні
РФ кидає усі наявні сили на прорив української оборони: яка ситуація в Покровську
26 грудня, 2024, 07:16
Точний місяць прибуття китайського лідера наразі невідомий
Сі Цзіньпін збирається в Росію: названо дату
27 грудня, 2024, 10:33
Байден та Трамп у публічних промовах допустили чимало помилок
«Президент Путін» і не тільки: американські ЗМІ назвали політичні конфузи року
30 грудня, 2024, 06:02
Помічник диктатора заявив, що Росія не збирається повертати захоплені українські території
Кремль повідомив, з ким Путін говоритиме про завершення війни в Україні
14 сiчня, 16:18
Грицук: Путін може лише піти на перемовини, тому що він перевів всю Росію на воєнні рамки
Історик пояснив, чому навіть сам Путін не може зупинити війну
14 сiчня, 07:30

Політика

Президент Ірану не захотів чекати на Путіна, який запізнився на перемовини
Президент Ірану не захотів чекати на Путіна, який запізнився на перемовини
Дональд Трамп заборонив трансгендерам служити в армії США – Politico
Дональд Трамп заборонив трансгендерам служити в армії США – Politico
Новий держсекретар США після призначення зробив перші заяви про Україну
Новий держсекретар США після призначення зробив перші заяви про Україну
Жодної диверсії РФ? Розслідування назвало нові деталі у справі про обрив кабелів у Балтиці
Жодної диверсії РФ? Розслідування назвало нові деталі у справі про обрив кабелів у Балтиці
Трамп помилував учасників штурму Капітолія
Трамп помилував учасників штурму Капітолія
Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ
Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із ВООЗ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
47K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів
28K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
20K
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо
13K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua