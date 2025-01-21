Президент Ірану не захотів чекати на Путіна, який запізнився на перемовини

Глава Ірану спільно з делегацією прибув до Кремля на запланований час, однак там повідомили, що Путін ще не готовий

Запізнення на зустрічі характерні для диктатора Росії

Диктатор Росії Володимир Путін спізнився на зустріч з главою Ірану Масудом Пезешкіаном, котрий приїхав до Москви з візитом 17 січня. Про це повідомляє Iran International.

Глава Ірану спільно з делегацією прибув до Кремля на запланований час, однак там повідомили, що Путін ще не готовий. Джерело розповіло, що Пезешкіана запросили до зали очікування, однак, він вирішив поїхати до готелю під приводом молитви. Згодом іранський лідер повернувся на зустріч з Путіним, котру відтермінували майже на годину.

Запізнення на зустрічі характерні для диктатора Росії. Так, у липні 2012 року Путін вирушив на зустріч з президентом України Віктором Януковичем у Ялту, на яку запізнився більше ніж на три години. У листопаді 2013 року у Ватикані відбулася перша зустріч Володимира Путіна з Папою Римським Франциском. Понтифік прочекав 50 хвилин. Під час саміту G20 у Мексиці Володимир Путін запізнився на 40 хвилин на зустріч з президентом США Бараком Обамою. Як заявила тодішня держсекретар Гілларі Клінтон, Путін так і не вибачився за запізнення.

Нагадаємо, під час візиту Пезешкіана до Москви, РФ та Іран підписали договір про стратегічне партнерство. Путін назвав угоду «проривною» і наголосив, що вона містить амбіційні завдання, спрямовані на зміцнення двосторонньої співпраці в різних сферах, включаючи оборону та безпеку.

За словами Пезешкіана, договір є «міцною основою для просування вперед». «Ми вважаємо наші відносини з вами життєво важливими, делікатними та стратегічними, і ми твердо підтримуємо цей шлях», – додав він.

Однак цей документ не передбачає жодних військових зобов’язань, зокрема у разі нападу на одну з країн, на відміну від аналогічного, підписаного між Росією та Північною Кореєю.

До слова, Іран та Росія опинилися у програшній ситуації через події в Сирії. Зусилля Кремля щодо зміцнення своїх позицій у регіоні виявилися марними, тоді як Тегеран втратив стратегічно важливий «шиїтський коридор», який будував із 2015 року.