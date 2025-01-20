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Путін зробив заяву перед інавгурацією Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін зробив заяву перед інавгурацією Трампа
Путін привітав Трампа зі вступом на посаду
фото: скріншот з відео

Путін заявив, що РФ готова до діалогу з новою адміністрацією США

Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо «українського конфлікту». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Путін зауважив, що нібито метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів. Також диктатор привітав обраного президента США Дональда Трампа із вступом на посаду.

Володимир Путін сподівається, що діалог зі США будуватиметься на рівноправності та взаємоповазі.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом).

Найперше подію транслюватимуть на офіційних сторінках Білого дому. В прямому ефірі інавгурацію Трампа покажуть канали ABC, CBS, CNN, C-SPAN, Fox News, MSNBC, NBC і PBS. Також «Голос Америки» покаже інавгурацію на своєму YouTube з коментарями українською.

Зазначимо, що обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

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Теги: росія США війна путін Дональд Трамп путінський режим Україна президент інавгурація

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