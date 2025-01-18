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Меркель засумнівалася, що Україна зможе зберегти незалежність

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Меркель засумнівалася, що Україна зможе зберегти незалежність
Трансатлантичне партнерство сьогодні є навіть більш необхідним, ніж раніше, заявила Меркель
фото з відкритих джерел

Тільки зі США і в рамках НАТО можна досягти того, «щоб Путін не виграв війну»

Україна без підтримки США та НАТО не зможе зберегти свою незалежність після нападу Росії. Таку думку висловила колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, передає видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Трансатлантичне партнерство сьогодні є навіть більш необхідним, ніж раніше, заявила Меркель незадовго до інавгурації Дональда Трампа.

Із нападом Росії на Україну основний принцип європейського післявоєнного порядку – територіальна недоторканність – став неефективним, сказала вона, виступаючи на прийомі Християнсько-демократичного союзу в Дюссельдорфі.

Тільки зі США і в рамках НАТО можна досягти того, «щоб Путін не виграв війну і щоб Україна залишилася незалежною державою», заявила Меркель.

Меркель назвала Трампа «особливим президентом». Він захищає «законні інтереси» США, але в багатосторонньому співробітництві не вірить у «безпрограшні ситуації», а вважає, що завжди є переможець і переможений.

«Ми не змінимо Дональда Трампа, але ми можемо реагувати на нього», – сказала Меркель, за значивши, що США також було б нерозумно не шукати союзників у Європі. «Ми також є сильним фактором», – сказала вона.

Нагадаємо, нова очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас у 2021 році, коли обіймала посаду премʼєр-міністерки Естонії, завадила тодішній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель запросити на саміт ЄС російського диктатора Володимира Путіна.

Також Ангела Меркель під час свого перебування на посаді перешкоджала Україні швидко приєднатися до НАТО, адже боялася військової відповіді з боку Росії. Про це вона розповіла у своїй книзі «Свобода. Мемуари 1954−2021». Ангела Меркель вказала на ризики, пов’язані з присутністю російського Чорноморського флоту на українському Кримському півострові. Вона підкреслила, що подібна ситуація не мала місця з жодним іншим кандидатом на вступ до НАТО. За її словами, на той момент лише незначна частина українського населення підтримувала ідею членства країни в Альянсі.

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Теги: Ангела Меркель саміт Свобода путін незалежність Україна населення Кая Каллас

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