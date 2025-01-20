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Меланія Трамп вразила своїми образами напередодні інавгурації

Катерина Іванова
glavcom.ua
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колаж: glavcom.ua

Для передінавгураційних заходів дружина Трампа обрала речі від Dior та Dolce&Gabbana

Напередодні інавгурації, яка відбудеться вже сьогодні, 20 січня, новообраний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідали ряд важливих подій. У такі насичені дні дружина політика обрала схожі та стильні й вишукані образи.

Так, на вихідних Трамп та Меланія приїхали до Вашингтона. В аеропорт Далласа майбутня перша леді прибула у темно-сірому пальті від Dior, яке доповнила білим костюмом від Dolce & Gabbana.

Меланія Трамп вразила своїми образами напередодні інавгурації фото 1
фото з відкритих джерел

Подружжя разом із сином влаштували напередодні своєї інавгурації вечірку. Захід відбувся у гольф-клубі Trump Sterling. На Меланії було стильне двобортне сіре пальто від Dior, яке вона одягла поверх білого жакардового штанного костюма з принтом у стилі бароко від бренду Dolce & Gabbana. Вбрання міс Трамп скомбінувала з білими балетками.

Меланія Трамп вразила своїми образами напередодні інавгурації фото 2
фото: Daniel Cole/Reuters

Свій образ вона доповнила укладкою із легкими локонами, макіяжем смокі-айс, молочним манікюром і діамантовими каблучками.

Вечірка закінчилася феєрверком, за яким спостерігало подружжя Трампів
Вечірка закінчилася феєрверком, за яким спостерігало подружжя Трампів
фото: Alex Brandon

Також вони з'явилися на церемонії покладання вінків біля Могили Невідомого Солдата на Арлінгтонському цвинтарі. Там майбутня перша леді була у двобортному чорному пальто-кейпі від всесвітньо відомого бренду Dior.

Образ Меланії Трамп
Образ Меланії Трамп
фото: Getty Imagеs

Меланія Трамп одягла чорні чоботи Christian Louboutin та шкіряні рукавички. Завершили вбрання об'ємно укладене волосся та невелика кількість макіяжу.

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Допис, поширений FLOTUS FASHIONISTA (@flotusfashionista)

До слова, Трамп не виголосив промови до чи після заходу біля Могили Невідомого Солдата. А обраний віце-президент Джей Ді Венс з'явився на цій же церемонії з дружиною Ушею, і та обрала стильне біле двобортне пальто.

Раніше повідомлялося, що модні будинки почали відмовлятися надавати вбрання Меланії Трамп перед інавгурацією її чоловіка Дональда Трампа. «Главком» розповів, у чому причина такого бойкоту.

До слова, дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump. Про запуск криптовалюти Меланія Трамп повідомила Truth Social. За даними майданчика CoinMarketCap, один мімкоін Меланії зараз можна купити за $0,03.

Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. День інавгурації включає офіційну церемонію присяги, а також музичні виступи, святковий парад і низку офіційних балів.

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Теги: Дональд Трамп політика аеропорт Меланія Трамп президент дружина гольф перша леді

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