Меланія Трамп вразила своїми образами напередодні інавгурації
Для передінавгураційних заходів дружина Трампа обрала речі від Dior та Dolce&Gabbana
Напередодні інавгурації, яка відбудеться вже сьогодні, 20 січня, новообраний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідали ряд важливих подій. У такі насичені дні дружина політика обрала схожі та стильні й вишукані образи.
Так, на вихідних Трамп та Меланія приїхали до Вашингтона. В аеропорт Далласа майбутня перша леді прибула у темно-сірому пальті від Dior, яке доповнила білим костюмом від Dolce & Gabbana.
Подружжя разом із сином влаштували напередодні своєї інавгурації вечірку. Захід відбувся у гольф-клубі Trump Sterling. На Меланії було стильне двобортне сіре пальто від Dior, яке вона одягла поверх білого жакардового штанного костюма з принтом у стилі бароко від бренду Dolce & Gabbana. Вбрання міс Трамп скомбінувала з білими балетками.
Свій образ вона доповнила укладкою із легкими локонами, макіяжем смокі-айс, молочним манікюром і діамантовими каблучками.
Також вони з'явилися на церемонії покладання вінків біля Могили Невідомого Солдата на Арлінгтонському цвинтарі. Там майбутня перша леді була у двобортному чорному пальто-кейпі від всесвітньо відомого бренду Dior.
Меланія Трамп одягла чорні чоботи Christian Louboutin та шкіряні рукавички. Завершили вбрання об'ємно укладене волосся та невелика кількість макіяжу.
До слова, Трамп не виголосив промови до чи після заходу біля Могили Невідомого Солдата. А обраний віце-президент Джей Ді Венс з'явився на цій же церемонії з дружиною Ушею, і та обрала стильне біле двобортне пальто.
Раніше повідомлялося, що модні будинки почали відмовлятися надавати вбрання Меланії Трамп перед інавгурацією її чоловіка Дональда Трампа. «Главком» розповів, у чому причина такого бойкоту.
До слова, дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump. Про запуск криптовалюти Меланія Трамп повідомила Truth Social. За даними майданчика CoinMarketCap, один мімкоін Меланії зараз можна купити за $0,03.
Нагадаємо, 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Він складе присягу разом з обраним віце-президентом Джей Ді Венсом. День інавгурації включає офіційну церемонію присяги, а також музичні виступи, святковий парад і низку офіційних балів.
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