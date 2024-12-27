Колишній генсек НАТО очолив таємний політичний клуб

Заходи Більдебергського клубу завжди відбуваються у закритому форматі

Колишній генеральний секретар НАТО (2014-2024) Єнс Столтенберг очолив Більдебергський клуб, ставши його головою. Про це пише The Daily Mail.

Видання пов'язує призначення Столтенберга головою організації із швидкою інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа. Зазначається, що колишнього генсека було вперше залучено до роботи клубу «завдяки своєму досвіду в галузі трансатлантичної політики».

«Більдерберзкий клуб – таємна організація світової еліти – переживає трансформацію керівництва, оскільки Дональд Трамп готується повернутись до Білого дому. Товариство, яке складається з лідерів політики, промисловості, наукових кіл і військових, обрало колишнього голову НАТО Єнса Столтенберга головою свого «керівного комітету». Більдерберзький клуб давно привертає увагу своїми таємними зустрічами у фешенебельних готелях на альпійських курортах, де учасники обговорюють міжнародні відносини, економіку та безпеку», – зазначає газета.

Столтенберг, який відвідав свій перший Більдербергський саміт у 2002 році, отримав визнання за його досвід у трансатлантичній стратегії. Минулого місяця Столтенберг попередив, що «передвиборча риторика Трампа викликала законні занепокоєння». Зокрема йдеться про те, що Трамп вимагатиме від НАТО більш ніж подвоїти цільовий показник витрат у 2%, який наразі виконують лише 23 з 32 членів альянсу, до 5%.

Перша зустріч Більдерберзького клубу відбулася 1954 року в готелі «Більдерберг» у нідерландському Остербеку для вироблення загального підходу західних еліт до «комуністичної загрози». Щорічно у форумі беруть участь близько 120 відомих політиків та бізнесменів. Заходи відбуваються у закритому форматі, а про їхні підсумки не повідомляється. У зв'язку з цим клуб породив багато теорій змови, прихильники яких називають його аналогом «світового уряду».

Нагадаємо, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг міг переконати нового президента США Дональда Трампа у корисності НАТО. Наразі у Блоці менше побоювань щодо можливих деструктивних дій республіканця.