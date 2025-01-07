Наступні кілька тижнів визначатимуть майбутнє України – The Washington Post

WP: Наразі Україна перебуває під ризиком програти

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яке наближається до кінця третього кривавого року, досягло точки перелому. Про це пише американська газета The Washington Post.

«Україна втрачає територію, війська і час. Наступні кілька тижнів визначатимуть, чи зможе Україна продовжувати існувати як суверенна держава в межах своїх кордонів до вторгнення чи приблизно до них – із повними гарантіями безпеки для своїх громадян – чи президент Росії Володимир Путін отримає винагороду та натхнення у своїй територіальній війні», – йдеться у статті.

Україна навряд чи переживе ще один рік руйнівної війни, йдеться в тексті. За оцінкою газети, поспіх із пошуком врегулювання шляхом переговорів може призвести до поганого результату. Путін може отримати винагороду за свою агресію та окупацію та підготуватися до нових атак Росії проти більшої території, коли у Кремля з’явиться шанс відновити свій вичерпаний арсенал.

До слова, наступальні дії Сил оборони України в Курській області мають на меті справити враження на обраного президента США Дональда Трампа. Наприкінці грудня австрійський військовий історик Маркус Райснер в інтерв’ю ЗМІ заявив, що Україна, ймовірно, зробить спробу знову показати в інформаційному просторі, що її підтримка має сенс.