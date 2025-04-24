Колишній віцепрезидент США порівняв адміністрацію Трампа з нацистами

Експосадовець порівняв політику адміністрації президента США з методами, які використовувала нацистська Німеччина

Колишній віцепрезидент США Ел Гор, який обіймав посаду за 42-го президента США Білла Клінтона, розкритикував адміністрацію президента США Дональда Трампа та порівняв її дії з діями керівництва нацистської Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Ми вже бачили, до речі, як популярні авторитарні лідери використовували мігрантів як цапів-відбувайлів і роздмухували вогонь ксенофобії, щоб підживити свій власний прихід до влади, а прагнення до влади – це те, про що йдеться в цьому випадку», – каже він.

Під час виступу Гор заявив, що адміністрація Трампа «намагається створити власну бажану версію реальності», щоб досягти своїх масштабних цілей, подібних до нацистської партії Адольфа Гітлера в 1930-х і 40-х роках.

«Я дуже добре розумію, чому неправильно порівнювати Третій рейх Адольфа Гітлера з будь-яким іншим рухом. Це було унікальне зло, крапка. Я розумію. Але є важливі уроки з історії появи цього зла», – заявив експосадовець.

Гор виразив сподівання, що конституція США захистить державу від будь-якого свавілля.

«Наша конституція, написана нашими засновниками, покликана захистити нас від загрози, ідентичної Дональду Трампу», – каже він.

Нагадаємо, ексрадник з питань національної безпеки США Джон Болтон вважає, що Дональд Трамп не має послідовної політики щодо війни в Україні. За його словами, американський лідер сприймає війну як «безглуздий конфлікт».

До слова, колишній радник Трампа розказав, чому президент США приймає обурливі рішення. За словами Джона Болтона, Дональд Трамп є втіленням «трансакційного» підходу до політики, в центрі якого завжди – він сам. Його дії часто здаються настільки нелогічними, що зрозуміти, що відбувається в його голові, майже неможливо. Політики, журналісти й бізнесмени намагаються переконати себе, що він просто грає роль, але його вчинки щоразу застають їх зненацька.