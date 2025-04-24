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Через заяви Трампа про Крим ЄС опинився перед вибором

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Через заяви Трампа про Крим ЄС опинився перед вибором
Раніше Трамп піддав критиці Зеленського за заяву про те, що Україна ніколи не визнає російським Крим
фото: Reuters

Статус Криму може спричинити серйозну дипломатичну кризу в НАТО, відзначає видання

Деякі європейські посадовці побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту «мирної угоди» адміністрації Трампа, який передбачає визнання Сполученими Штатами Криму частиною Росії, підірвуть трансатлантичну безпеку і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня. Про це пише видання Financial Times, повідомляє «Главком».

Адміністрація Трампа представила Києву проєкт угоди з умовами, «дуже вигідними» для Москви, включаючи визнання США суверенітету Росії над Кримом. Західні посадовці повідомили FT, що європейські столиці не підтримають жодних кроків США щодо визнання Криму російським або тиску на Київ, щоб той погодився на це. 

За словами посадовців із неназваних держав, вони будуть дотримуватися своєї позиції: вони не приймуть нічого, що стосується суверенітету України, проти чого виступає Володимир Зеленський.

Для європейців ідея визнання анексії Криму є неприйнятною, оскільки це зруйнувало б заснований на правилах порядок, який протягом поколінь забезпечував мир на континенті. «Крим і прагнення (України) до членства в НАТО є для нас червоною лінією. Ми не можемо від них відмовитися», – заявив неназваний високопосадовець з ЄС. 

За словами європейського високопосадовця, адміністрації Трампа вже було сказано, що європейські столиці не зможуть визнати Крим російським. Найбільші європейські держави НАТО повинні «відрадити» Вашингтон від односторонніх дій, додав посадовець. 

Статус Криму може спричинити серйозну дипломатичну кризу в НАТО, відзначає видання. Перед пропозицією США представники НАТО намагалися применшити внутрішні розбіжності щодо України, наполягаючи, що щорічний саміт лідерів Альянсу в Гаазі буде присвячений питанням оборонних витрат, а не війні, за словами учасників обговорень.

Однак запропонована Трампом угода і можливість того, що США можуть відмовитися від переговорів, звинуватити Київ і нормалізувати відносини з Москвою, можуть призвести до розколу серед лідерів НАТО. 

Подібні розбіжності, ймовірно, поглибляться і в ЄС, зокрема щодо того, що робити з економічними санкціями, введеними Євросоюзом проти Росії, якщо Вашингтон вирішить зняти свої обмеження.

«Ситуація виглядає дуже погано», – заявив посадовець ЄС. За його словами, будь-який крок США з визнання Криму частиною Росії або вимога до європейських столиць пом'якшити санкції проти Москви «знищить єдність ЄС».

Раніше очільник США Дональд Трамп піддав критиці президента України Володимира Зеленського за заяву про те, що Україна ніколи не визнає російським Крим.  За його словами, Зеленський нібито хвалиться на першій сторінці The Wall Street Journal, заявляючи, що «Україна ніколи не визнає окупацію Криму на законних підставах».

«Ця заява дуже шкодить мирним переговорам з Росією, враховуючи, що Крим було втрачено ще роки тому за часів президента Барака Хусейна Обами, і він навіть не є предметом обговорення. Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо він так хоче повернути Крим, чому ж Україна не боролася за нього 11 років тому, коли його просто передали Росії без єдиного пострілу? До того ж, ще задовго до «передачі за Обами», там базувалися стратегічні російські підводні бази», – зауважив президент США.

Як відомо, Володимир Зеленський назвав ймовірну пропозицію США «залишити за Росією контроль над Кримом» – «розмовами про Мінськ-3, чи новим Нормандським форматом». Про це він заявив на пресконференції, повідомив кореспондент «Главкома».

24 квітня Трамп заявив, що Росія нібито готова до укладення мирної угоди, і тепер справа за Україною. Як передає «Главком», про це він сказав 24 квітня, спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті. Саме у цей час Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами.

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Теги: Крим США Європейський союз

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