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Фондові ринки відреагували на мита Трампа: золото дорожчає, долар падає

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Фондові ринки відреагували на мита Трампа: золото дорожчає, долар падає
Ціна золота сягнула нового рекордного рівня $3 160 за унцію
колаж: glavcom.ua

Акції технологічних гігантів зазнали суттєвих втрат

У четвер, 3 квітня, світові фондові ринки зазнали значного падіння, оскільки інвестори переорієнтували свої кошти на облігації, золото та японську ієну. Причиною стало занепокоєння щодо нових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом, які можуть загострити торговельну війну та спричинити глобальну рецесію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що ф’ючерси на американський Nasdaq втратили 3,2%, європейські індекси впали майже на 2%, а японський Nikkei знизився на 3%, досягнувши мінімального рівня за останні вісім місяців. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США опустилася більш ніж на 15 базисних пунктів до 4,04%, що є найнижчим показником за п’ять місяців, а долар впав до шестимісячного мінімуму.

Ринки дедалі більше схиляються до думки, що Федеральна резервна система США може знизити процентні ставки, попри ризик стрибка інфляції через нові торговельні обмеження.

Акції технологічних гігантів також зазнали суттєвих втрат: ринкова капіталізація Apple скоротилася більш ніж на $240 млрд, оскільки її акції втратили 7% після закриття торгів. Nvidia також постраждала, втративши 5,6% вартості, що еквівалентно $153 млрд.

На тлі загальної нестабільності інвестори шукають безпечні активи: ціна золота сягнула нового рекордного рівня $3 160 за унцію, а японська ієна зміцнилася на понад 1%, до ¥147,29 за долар, що свідчить про зростаючий попит на надійні фінансові інструменти.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

У соціальній мережі Х демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам. «Безрозсудні тарифи Дональда Трампа спричинять хаос у нашій економіці, піднімуть ціни для споживачів і завдадуть шкоди працьовитим американським родинам. Це не стратегія – це найбільше підвищення податків для американського народу в історії», – написала вона.

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Теги: валюта золото США

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