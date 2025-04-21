Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Такого раніше не бачив ніхто: вчені стверджують, що відкрили новий колір

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Такого раніше не бачив ніхто: вчені стверджують, що відкрили новий колір
Колір неможливо побачити неозброєним оком без стимуляції специфічних клітин сітківки
фото із відкритих джерел

Колір «оло» неможливо побачити неозброєним оком у реальному світі без спеціальної стимуляції

Група вчених стверджує, що відкрила новий колір, який досі не бачила жодна людина у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Дослідження стало результатом експерименту, під час якого американські вчені спрямовували лазерні імпульси в очі учасників. Стимулюючи певні клітини сітківки, учасники експерименту повідомили, що побачили синьо-зелений відтінок, що його вчені назвали «оло». При цьому деякі експерти зазначають, що існування нового кольору – це «дискусійне питання».

Результати дослідження були опубліковані в журналі Science Advances, а один з його авторів, професор Рен Енг із Каліфорнійського університету, назвав відкриття «вражаючим». Він та його колеги вважають, що результати можуть потенційно сприяти подальшим дослідженням у галузі дальтонізму. Професор Енг, який був одним із п'яти учасників експерименту сказав, що «оло» – це «насиченіший колір, ніж усе, що можна побачити в реальному світі».

«Уявіть собі, що все життя ви бачите лише рожевий, пастельний рожевий відтінок, – пояснив він. – І ось одного разу ви приходите в офіс, і хтось одягнений у найяскравіший рожевий колір, який ви коли-небудь бачили».

Під час експерименту команда дослідників направляла лазерний промінь у зіницю одного ока кожного з учасників.
У дослідженні взяли участь п'ять добровольців – четверо чоловіків та одна жінка – усі з нормальним колірним зором. Троє з них, зокрема професор Енг, були співавторами наукового видання.

Учасники дивилися у пристрій під назвою Oz, що складається із дзеркал, лазерів та оптичних компонентів. Устаткування було раніше розроблене частиною тієї ж наукової команди з Каліфорнійського університету в Берклі та Університету Вашингтона, і згодом адаптовано для цього експерименту.

Сітківка – це світлочутливий шар тканини в задній частині ока, що відповідає за отримання та обробку візуальної інформації. Він перетворює світло на електричні сигнали, які передаються в мозок через зоровий нерв, дозволяючи нам бачити.

Сітківка містить колбочки – клітини, які відповідають за сприйняття кольору. У людському оці існує три типи колб: S, L і M – кожна з них чутлива до різних довжин хвиль світла: синього, червоного та зеленого відповідно.

Як зазначається у дослідженні, при нормальному зорі «будь-яке світло, яке стимулює колбочку типу M, також обов'язково стимулює сусідні колбочки типу L та/або S», тому що їх функції частково перекриваються.

Однак у цьому дослідженні лазер стимулював тільки M-колбочки, «що теоретично посилало в мозок колірний сигнал, який ніколи не виникає при природному зорі».

Це означає, що колір «оло» неможливо побачити неозброєним оком у реальному світі без спеціальної стимуляції. Щоб підтвердити спостережуваний колір під час експерименту, кожен учасник налаштовував колірний диск доти, доки відтінок не збігався з «оло».

Однак деякі експерти вважають, що новий колір – це «питання інтерпретації». Професор Джон Барбур, фахівець із візуального сприйняття з Лондонського університету City St George's, зазначив: хоча ця робота є «технологічним досягненням» у стимуляції селективних колб, відкриття нового кольору поки можна вважати «спірним».

Професор Енг визнав, що хоча технічно «оло» дійсно дуже важко побачити, команда продовжує вивчати результати, щоб зрозуміти, що це може означати для людей з дальтонізмом, які мають труднощі з розрізненням певних кольорів.

Нагадаємо, японські науковці розробили нову технологію, яка дозволяє вирощувати структуроване куряче м'ясо у лабораторії, імітуючи роботу судин за допомогою мініатюрних порожнистих волокон. Це стало можливим завдяки новому біореактору. 

Читайте також:

Теги: США наука вчені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з останніми опитуваннями, популярність Демократичної партії впала до рекордно низького рівня
Байден збирається повернутися в політику – NBC News
21 березня, 20:52
Посадовець винуватив союзників Гренландії у тому, що вони «ховаються» і «майже пошепки» висловлюють свою підтримку
Прем’єр Гренландії в паніці через анонсований візит делегації США
24 березня, 18:26
Лідер Китаю може незабаром відвідати США на тлі торговельної війни між країнами
Розвідка назвала найбільшу військову загрозу для США
26 березня, 08:43
Гегсет: ЗМІ й надалі займатимуться тим, що вміють найкраще – розповсюджувати містифікації
Глава Пентагону Гегсет відреагував на опубліковані скріни скандальної переписки
26 березня, 22:38
Spike – ізраїльський багатофункціональний протитанковий ракетний комплекс
Американська армія отримає модернізовані ракети Spike: що відомо
28 березня, 16:58
Росія звільнила Ксенію Кареліну, Штати – Артура Петрова
США обмінялися з Росією увʼязненими
10 квiтня, 12:06
У річку Гудзон впав гелікоптер
Авіакатастрофа у Нью-Йорку та відставка посла: головне за ніч
11 квiтня, 05:54
12 березня активи компанії Glavprodukt були вилучені за рішенням Московського арбітражного суду на запит Генеральної прокуратури Росії
Росія планує використовувати захоплену американську компанію для годування своєї армії – Reuters
17 квiтня, 16:49
Сенатор Роберт Кеннеді на передвиборчому мітингу
США оприлюднили документи про вбивство Роберта Кеннеді
19 квiтня, 21:27

Соціум

Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну
Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
Такого раніше не бачив ніхто: вчені стверджують, що відкрили новий колір
Такого раніше не бачив ніхто: вчені стверджують, що відкрили новий колір
Помер Папа Римський Франциск
Помер Папа Римський Франциск
Росіяни збираються відновити хід «Безсмертного полку» у Вашингтоні – ЗМІ
Росіяни збираються відновити хід «Безсмертного полку» у Вашингтоні – ЗМІ
У Південній Кореї чоловік із вогнеметом намагався спалити мешканців будинку
У Південній Кореї чоловік із вогнеметом намагався спалити мешканців будинку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
50K
Епіфаній пояснив, чому Бог допустив війну в Україні
50K
Епіфаній розповів, коли закінчиться війна
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9389
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua