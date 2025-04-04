Чи вдарять нові мита Трампа по українській економіці? Президент відповів

Зеленський зауважив, що товарообіг між Україною та США малий

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу згадав про запровадження нових тарифів з боку США. Він відповів чи вдарять мита Трампа по українській економіці. Про це повідомляє «Главком».

За словами Зеленського, запровадження президентом США Дональдом Трампом тарифів не вплине на українську економіку та постачання озброєння.

«Товарообіг в України зі Сполученими Штатами дуже малий. Для економіки це не дуже добре, а щодо питання тарифів, вони не будуть на нас впливати, в цілому на нашу економіку», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що товарообіг між Україною та США дуже малий. Він також згадав мита на українську металургію до початку повномасштабного вторгнення, що становили 25%.

«Ми розуміємо, які мита були ще до цього на нашу металургію. Це було 25%. Потім після початку повномасштабної війни тариф був зменшений і на сьогодні він повернувся. Я маю на увазі, що це не ті об'єми, про які сьогодні можна говорити з якимись проблемами. Для нас це не проблема», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Зауважимо, що Україна теж потрапила до списку – для неї будуть встановлені 10% мита на експорт товарів до США. Щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% митами на додаток до попередніх 20%.

Росії серед країн, щодо яких запроваджені мита, немає. Представник Білого дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, РФ та КНДР, оскільки ці країни «вже перебувають під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи».