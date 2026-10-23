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Ігор Петренко Політолог

Німеччина закрила власні АЕС, а «Росатому» відкрила шлях до Європи

glavcom.ua
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Навіщо Німеччині закриття власних АЕС, при тому що «Росатом» отримує вхід у європейське виробництво
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Чому Європа досі не запровадила санкції проти «Росатому»

Навіщо Німеччині, яка закрила власні АЕС, цех, що робить паливо для російських реакторів? Берлін відповів коротко: за законом відмовити не було підстав.

У Лінгені, у Нижній Саксонії, стоїть завод Advanced Nuclear Fuels, дочка французької Framatome. У липні земельна влада дозволила йому робити шестигранні паливні збірки для реакторів ВВЕР-1000 за ліцензією ТВЕЛ. ТВЕЛ – паливний підрозділ «Росатому», тієї самої корпорації, яка сидить на Запорізькій АЕС. На слуханнях керівник заводу пояснював: комплектуючі йдуть з Росії, верстати працюють за російською ліцензією.

Умови дозволу читаються як протокол обшуку: персоналу «Росатому» вхід заборонено, російський софт перевіряють за вихідним кодом, мережі ізольовано, завод зобов'язаний співпрацювати з розвідкою землі. Міністр екології Нижньої Саксонії, «зелений» Крістіан Маєр, підписав і сам же назвав це grundfalsch – в корені неправильним. Підписав.

Наступного дня ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій, найбільший за чотири роки. «Росатому» в ньому немає. Як не було в жодному з двадцяти попередніх.

Берлін пояснив логіку сам: німецький атомний закон не дає відмовити з політичних мотивів, зупинити таке може лише санкція ЄС проти ядерного сектору, тож хай Брюссель її і вводить. Тут і діра. Санкції ЄС ухвалюють одноголосно, а п'ять країн – Угорщина, Словаччина, Чехія, Болгарія, Фінляндія – працюють на радянських реакторах, спроєктованих під російське паливо.

Єврокомісар з енергетики Йоргенсен так і казав: ЄС не має права ставити держави під загрозу дефіциту палива. Правило одностайності перетворює цю залежність на імунітет: досить одного уряду, якому страшно за свої блоки.

Framatome каже, що Лінген – тимчасовий міст: власну ліцензію на паливо для ВВЕР-1000 чекають до 2030-го, тоді російську лінію закриють. Може, й так. Але міст на російських верстатах і за російськими кресленнями веде в обидва боки: «Росатом» отримує вхід у європейське виробництво і папір про те, що без нього Європа не обходиться. Чи закриють лінію у 2030-му, не знає ніхто: в атомній галузі ліцензування ще жодного разу не збігалося з планом.

І свіжа деталь із Будапешта. Уряд Мадяра, пише Reuters, думає, як прибрати «Росатом» із добудови Пакша. При цьому паливо для Пакша Угорщина вже законтрактувала у Framatome з 2027-го. Тобто Угорщина піде від «Росатому» до палива, яке Framatome робитиме в Лінгені за ліцензією «Росатому». Вихід із залежності, прокладений через ту саму залежність.

Що з цього Україні. Київ вимагає санкцій проти атомної галузі Росії з перших тижнів окупації ЗАЕС, і Зеленський на CNN цього тижня повторив, що проти будь-якого послаблення санкцій. Але бити треба не в Берлін, який чесно сказав, що зв'язаний законом, і не в Орбана, якого вже немає.

Мішень – правило одностайності. Поки санкції ухвалюють 27 голосами, «Росатом» лишається єдиною російською держкорпорацією, яку Європа не чіпає, і Лінген у цій системі – норма.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Німеччина санкції Європа атомна енергетика

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