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Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет для Patriot

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет для Patriot
Patriot – американський зенітний ракетний комплекс, призначений для перехоплення літаків, крилатих і балістичних ракет та захисту від повітряних загроз
фото: Getty Images

Вартість потенційної угоди сягнула $2,1 млрд

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для зенітних ракетних комплексів Patriot. Загальна вартість потенційної угоди, яка також передбачає постачання супутнього обладнання, становить $2,1 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державний департамент США.

Згідно з повідомленням американського зовнішньополітичного відомства, уряд України подав запит на придбання 500 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

Окрім самих перехоплювачів, до потенційного пакета постачання увійдуть секретні та несекретні запасні частини для PAC-3 MSE, а також інші компоненти логістичного й програмного забезпечення.

Особливістю цієї закупівлі стане механізм фінансування. У Держдепартаменті наголосили, що угоду повністю оплатять партнери та союзники України.

Зокрема, кошти надійдуть від Канади, Німеччини та Норвегії через програму Jumpstart. Додатковим джерелом фінансування стануть українські кошти, забезпечені кредитом Європейського Союзу на підтримку України.

Водночас американські бюджетні кошти для реалізації цієї угоди використовувати не планують. У Вашингтоні пояснили, що потенційний продаж відповідає зовнішньополітичним інтересам та цілям національної безпеки США, оскільки сприятиме зміцненню обороноздатності України.

Очікується, що придбання додаткових перехоплювачів покращить можливості української інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони для протидії нинішнім і майбутнім загрозам.

Також постачання ракет дозволить підтримувати роботу наявних комплексів Patriot, які Україна використовує для захисту від російських повітряних атак.

У Держдепартаменті зазначили, що українські військові зможуть інтегрувати нове озброєння та супутнє обладнання до своїх Збройних сил без додаткових труднощів.

Головним підрядником потенційної угоди стане американська оборонна компанія Lockheed Martin, розташована в Бетесді, штат Меріленд.

При цьому реалізація продажу не потребуватиме відрядження до України додаткових представників уряду США або компанії-підрядника. Американська сторона також запевнила, що потенційне постачання ракет не матиме негативного впливу на оборонну готовність Сполучених Штатів.

Рішення Держдепартаменту стосується саме можливого продажу. Воно ще не означає завершення закупівлі або фактичного передання Україні всіх 500 ракет. Конкретних термінів постачання перехоплювачів у повідомленні не назвали.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич повідомив, що США продовжують постачати Україні ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot. За його словами, затримок у передачі озброєння за програмою PURL, яке оплачують європейські партнери, немає.

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Теги: системи ППО Patriot США

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