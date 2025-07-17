The Telegraph повідомив, хто змусив Трампа змінити думку про Росію

Останнім часом президент США висловлює невдоволення політикою російського лідера Володимира Путіна

Зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації став результатом багатомісячних зусиль спецпредставника Кіта Келлога і держсекретаря Марко Рубіо, які намагалися підштовхнути Трампа до більш жорсткого ставлення до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Попри те, що Келлог продовжував виступати посередником у відносинах з Україною, у лютому його відсторонили від прямих перемовин між офіційними особами США і Москвою на користь Стіва Віткоффа, який не має досвіду дипломатичної роботи. Сам Віткофф чотири рази особисто зустрічався з Путіним. При цьому в інтерв'ю з Таккером Карлсоном не зміг згадати назви українських територій, щодо яких вів переговори.

Однак останніми тижнями ситуація почала змінюватися, і, як повідомив The Telegraph помічник конгресмена, Келлог «останнім часом перебуває на підйомі». «Дипломатичне джерело додало, що генерал Келлог «в останні кілька тижнів узяв на себе більш важливу роль», тоді як Віткофф був поглинений переговорами з Іраном за ядерною програмою», – ідеться в повідомленні.

Іншим «головним двигуном» рішення Трампа щодо Росії вважається держсекретар Марко Рубіо. The Telegraph зазначає, що з моменту вступу на посаду Рубіо, давній прихильник жорсткої зовнішньої політики, який колись називав Путіна «гангстером», «бандитом» і «воєнним злочинцем», взяв більш примирительний тон щодо Москви.

За словами одного з джерел видання в Конгресі, близькі стосунки Рубіо з Трампом дали йому змогу втрутитися, коли Путін останніми тижнями посилив свої атаки щодо України. «Багато хто з нас вірив, що росіяни все зіпсують. [Наша тактика полягала в тому, щоб] піти з дороги і дозволити росіянам нагадати нам, чому це відбувається. Вони завжди заходять занадто далеко», – сказав помічник конгресмена.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловлює невдоволення політикою російського лідера Володимира Путіна у контексті війни проти України. Раніше стало відомо, що США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією.

До слова, президент США Дональд Трамп послабив свій конфронтаційний тон у відносинах з Китаєм, аби провести зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном та укласти торговельну угоду.