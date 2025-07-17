Головна Світ Політика
search button user button menu button

The Telegraph повідомив, хто змусив Трампа змінити думку про Росію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
The Telegraph повідомив, хто змусив Трампа змінити думку про Росію
На зміну позиції Трампа щодо Росії вплинули спецпредставник Келлог і держсекретар Рубіо
колаж: glavcom.ua

Останнім часом президент США висловлює невдоволення політикою російського лідера Володимира Путіна

Зміна позиції президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації став результатом багатомісячних зусиль спецпредставника Кіта Келлога і держсекретаря Марко Рубіо, які намагалися підштовхнути Трампа до більш жорсткого ставлення до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Попри те, що Келлог продовжував виступати посередником у відносинах з Україною, у лютому його відсторонили від прямих перемовин між офіційними особами США і Москвою на користь Стіва Віткоффа, який не має досвіду дипломатичної роботи. Сам Віткофф чотири рази особисто зустрічався з Путіним. При цьому в інтерв'ю з Таккером Карлсоном не зміг згадати назви українських територій, щодо яких вів переговори.

Однак останніми тижнями ситуація почала змінюватися, і, як повідомив The Telegraph помічник конгресмена, Келлог «останнім часом перебуває на підйомі». «Дипломатичне джерело додало, що генерал Келлог «в останні кілька тижнів узяв на себе більш важливу роль», тоді як Віткофф був поглинений переговорами з Іраном за ядерною програмою», – ідеться в повідомленні.

Іншим «головним двигуном» рішення Трампа щодо Росії вважається держсекретар Марко Рубіо. The Telegraph зазначає, що з моменту вступу на посаду Рубіо, давній прихильник жорсткої зовнішньої політики, який колись називав Путіна «гангстером», «бандитом» і «воєнним злочинцем», взяв більш примирительний тон щодо Москви.

За словами одного з джерел видання в Конгресі, близькі стосунки Рубіо з Трампом дали йому змогу втрутитися, коли Путін останніми тижнями посилив свої атаки щодо України. «Багато хто з нас вірив, що росіяни все зіпсують. [Наша тактика полягала в тому, щоб] піти з дороги і дозволити росіянам нагадати нам, чому це відбувається. Вони завжди заходять занадто далеко», – сказав помічник конгресмена.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловлює невдоволення політикою російського лідера Володимира Путіна у контексті війни проти України. Раніше стало відомо, що  США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією.

До слова, президент США Дональд Трамп послабив свій конфронтаційний тон у відносинах з Китаєм, аби провести зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном та укласти торговельну угоду.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Марко Рубіо Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін озвучив заїжджені мантри про «цілі» і «першопричини»
До осені не буде революційних рішень щодо війни. І ось чому
4 липня, 13:04
Підземний ядерний об'єкт Фордо вважається дуже міцним
США сумніваються, що одне бомбардування зупинить ядерну програму Ірану
23 червня, 02:32
Трамп різко відреагував на бажання Путіна стати посередником у переговорах з Іраном
Трамп різко відреагував на бажання Путіна стати посередником у переговорах з Іраном
18 червня, 19:07
Зеленський провів зустріч з Трампом: перші подробиці
Зеленський провів зустріч з Трампом: перші подробиці
25 червня, 16:41
Перемир'я між Ізраїлем та Іраном: Трамп похизувався похвалою від генсека НАТО
Перемир'я між Ізраїлем та Іраном: Трамп похизувався похвалою від генсека НАТО
24 червня, 19:53
Трамп ухилився від питання щодо можливого введення нових санкцій проти Росії
США відправлять Україні Patriot за гроші Європи – Трамп
14 липня, 03:53
Адміністрація Трампа готова лише продавати американське озброєння
Стало відомо, коли у США з'явився план закупівель зброї для України
12 липня, 03:41
Чехія продовжує активно розвивати власну ініціативу щодо боєприпасів
Чехія відмовилася купувати зброю у США для України
15 липня, 20:35
«Росія розпочне державний переворот у Вірменії з військової бази у Ґюмрі»
«Росія розпочне державний переворот у Вірменії з військової бази у Ґюмрі»
10 липня, 21:00

Політика

The Telegraph повідомив, хто змусив Трампа змінити думку про Росію
The Telegraph повідомив, хто змусив Трампа змінити думку про Росію
Майже два роки за ґратами: у Туреччині відбувся суд над головним опонентом президента Ердогана
Майже два роки за ґратами: у Туреччині відбувся суд над головним опонентом президента Ердогана
Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України
Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України
Німеччина спростувала заяву Трампа про відправку Patriot для України
Німеччина спростувала заяву Трампа про відправку Patriot для України
Трамп змінив риторику, аби укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg
Трамп змінив риторику, аби укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg
50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа
50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2025
42K
«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки
21K
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом
18K
В Україні вимирає риба, яка занесена до Червоної книги: пояснення іхтіологині
17K
Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари

Новини

17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua