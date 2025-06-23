США сумніваються, що одне бомбардування зупинить ядерну програму Ірану

Сумніви щодо ефективності обмеженого удару лунали ще до того, як президент Дональд Трамп віддав наказ на бомбардування

Після ударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану деякі офіційні особи висловили сумніви щодо того, чи здатна одна бомбардувальна операція повністю зупинити іранську ядерну програму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Аналітики розвідки наразі продовжують оцінювати, наскільки ефективно атаки завадили Тегерану створити ядерну зброю, якби він ухвалив таке рішення.

До ударів американські розвідувальні служби вже припускали, що попередня масштабна ракетна кампанія Ізраїлю проти Ірану, внаслідок якої загинули кілька провідних іранських науковців, затримала ядерну програму лише на кілька місяців.

Сумніви щодо ефективності обмеженого удару лунали ще до того, як президент Дональд Трамп віддав наказ на бомбардування. Особливе занепокоєння викликали такі об'єкти, як підприємство в Ісфахані, де обладнання розташоване глибоко під землею. На думку деяких представників США, зруйнувати такі укріплені об’єкти однією атакою – надто складне завдання.

Попри це, адміністрація Трампа назвала удари оперативним успіхом, хоча подробиць операції надано мало. Як заявив у неділю вранці голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, поки що занадто рано говорити, чи зберіг Іран будь-який ядерний потенціал.

Ключове питання, за словами одного з високопоставлених американських законодавців, полягає в тому, чи встиг Іран до ударів вивезти частину запасів високозбагаченого урану з об'єктів, по яких завдали ударів. Політик зауважив, що президент Трамп публічно розмірковував над можливістю атаки, зокрема, по об'єкту у Фордо, і, як він висловився, «іранці – не дурні».

Однак, за відсутності американських чи союзницьких військових на місці подій для безпосереднього інспектування об’єктів, дати точну відповідь на це питання наразі неможливо.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй публікації в соцмережі Truth Social, передає «Главком».

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.