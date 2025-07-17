Трамп змінив риторику, аби укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg

Тарифне перемир'я між Вашингтоном і Пекіном може бути продовжене ще на три місяці

Відхід від обіцяної жорсткої лінії у питаннях Китаю занепокоїли посадовців адміністрації президента США

Президент США Дональд Трамп послабив свій конфронтаційний тон у відносинах з Китаєм, аби провести зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном та укласти торговельну угоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Трамп пом'якшив жорстку передвиборчу риторику, яка була зосереджена на дефіциті торгового балансу США з Китаєм. Таке пом'якшення контрастує з його тарифними погрозами на адресу інших торговельних партнерів. Зараз Трамп зосереджений на досягненні угоди з Пекіном і святкуванні швидких перемог замість того, щоб усунути першопричини торговельних дисбалансів. Днями президент США заявив, що буде боротися з Китаєм «у дуже дружній манері».

Представники адміністрації президента США підкреслили, що Трампу завжди особисто подобався Сі, проте він запроваджував масштабні обмеження проти китайської компанії Huawei Technologies Co. і тарифи на більшу частину китайського експорту. Відхід від обіцяної жорсткої лінії щодо Китаю занепокоїли політиків у його адміністрації. Попередні червоні лінії США у відносинах з Пекіном тепер можуть бути предметом переговорів. За Трампом залишається вирішальне слово у всіх торговельних рішеннях.

Американські чиновники готуються відкласти дедлайн 12 серпня, коли після закінчення 90-денного тарифного перемир'я американські мита на товари з Китаю повинні повернутися до 145%. Міністр фінансів США дав зрозуміти, що цей термін є «гнучким». Одне з джерел Bloomberg розповіло, що тарифне перемир'я може бути продовжене ще на три місяці. Тим часом Трамп запроваджує мита для інших країн, включаючи ключових союзників, і погрожує подальшими заходами проти низки галузей, включаючи фармацевтику і напівпровідники.

Деякі чиновники адміністрації Трампа зосереджені на тому, щоб отримати згоду Китаю на закупівлю певного обсягу американських товарів і послуг, який буде визначено пізніше. Це могло б послабити занепокоєння Трампа через дефіцит торговельного балансу, але в довгостроковій перспективі не допоможе закрити торговельний розрив.

Стриманіше ставлення Трампа до Китаю викликає розкол серед його радників. Деякі члени команди президента США хочуть дотримуватися жорсткої лінії щодо Пекіна і в приватних розмовах пообіцяли, що експортний контроль ніколи не буде частиною торговельних переговорів.

Нагадаємо, нові заяви президента США Дональда Трампа про посилене озброєння України та можливість запровадження санкцій проти країн, які торгують з Росією, свідчать про різкий поворот у його політиці щодо війни.

До слова, Китай виступає проти «незаконних односторонніх санкцій» з боку США. Нові мита пригрозив ввести американський президент Дональд Трамп, якщо Росія не погодиться зупинити війну в Україні.